GUBITAK ASMINOVE BEBE JU JE PSIHIČKI UBIO, a sad je Stanija Dobrojević ŠOK potezom bacila javnost u rebus! Svi se pitaju samo jedno! (FOTO)

Ovo niko nije očekivao!

Stanija Dobrojević u poslednje vreme nalazi se u žiži medijskog interesovanja, budući da je Aneli Ahmić svojim ulaskom u ''Elitu'' raskrinkala aferu svog muža Asmina sa popularnom rijaliti zvezdom.

Stanija je za medije tvrdila da je čista kao suza, te da nije imala saznanja o tome da Asmin ima ženu, već da je bila samo upućena da ima dete. Iako je imala nameru da prvobitno brani svoju ljubav s Asminom, nakon njegovih prepiski sa Aneli, koje je Pink.rs obelodanio, ona je donela odluku da na ovaj odnos stavi tačku, nakon čega je otputovala iz Srbije.

Ono što ju je dodatno slomilo jeste gubitak njene i Asminove bebe.

- To je nesto najlepše što ja priželjkujem da mi se konačno i desi u životu, tako da sam se ja toj vesti radovala, ali ta radost nije dugo trajala, zato što se desio taj pobačaj i gde sam završila kod lekara. Najviše me je emotivno poremetilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, biće, bitno da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte sta se sve desilo, zamislite još da sam bila i trudna, ja ne znam, neka bude kako Bog odluči - govorila je Stanija, a sad je šokirala sve kada je na svoim storiju na Instagramu objavila fotografiju komada garderobe za bebe. Svi se pitaju šta je htela da postigne ovim, s obzirom na to da je tema o gubitku njene i Asminove bebe još i te kako aktuelna, a za nju predstavlja vrlo bolnu tačku.

Autor: M.K.