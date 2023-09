'MILICA I PRIJA SU ZBOG MENE USPELE' Saša Popović bez dlake na jeziku: Da im nije bilo mene... Evo i šta kaže o NJIHOVIM KONCERTIMA!

Otkrio i da li će ići na njihove koncerte, koji su zakazani za naredni period.

Bivši direktor "Granda" Saša Popović progovorio je bez dlake na jeziku o poznatim pevačicama, koje su karijere počele u "Zvezdama Granda".

- Osećam se zaslužnim za uspeh Milice Pavlović, Aleksandre Prijović i Tee Tairović, naravno da se osećam... Da nije bilo mene, "Zvezda Granda" i "Grand" produkcije, one sad ne bi bile tu gde jesu - kazao je prvo Saša Popović pred našim kamerama.

- Prijovićka je vrh, Milica Pavlović isto tako fenomenalna! Meni su svi njihovi ovogodišnji albumi jako dobri, stvarno sam ponosan na to i drago mi je što će sada sve one nastupati u Areni, na svojim solističkim koncertima, da ne kažu drugi pevači: "Eto, Zvezde Granda, a niko nikad nije imao neki solistički koncert". Sad je njihovo vreme! - ističe on.

- Svi moraju da znaju da se ne prave koncerti preko noći, mora da prođe 5, 6, 7 godina, pa i 10, da bi se dostigla ta neka estradna popularnost. Prijovićka je, eto, zakazala tri koncerta u Beogradu, Milica jedan, možda bude i dva, Tea je pevala na Tašu, kakav koncert je imala tamo, vrhunski! Srećan sam, zadovoljan, super! - dodao je Popović.

- Ići ću na njihove koncerte u Arenu, naravno da hoću. Od njih tri koja mi je miljenica? Pa, sve tri! - zaključio je Saša, a više detalja pronaći ćete u snimku koji je u okviru teksta.

