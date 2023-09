Muzičar pokazao kako izgleda nakon što su ga zadesili ozbiljni zdravstveni problemi!

Muzičar Milić Vukašinović, nakon operacije aneurizme na nozi, opet ima zdravstvenih problema. Naime, srce mu je oslabilo i doktori će uskoro da mu ugrade stent.

Folk pevač Era Ojdanić je sad otkrio kakvo je Milićevo stanje:

- Juče sam se čuo sam Milićem i nikako nije dobro. Nije mu dobro srce i treba da ugradi stente. Baš me je prijatno iznenadio Aco Pejović. On je dobar momak, veliki umetnik i human momak jer se javio Miliću da mu pomogne.

- Inače, kada sam se čuo juče sa Milićem, on mi je još pun one harizme rekao: "Ero, brate, pošalji mi mesa, hoću mesa!". Danas ili sutra ću kilo ili dva jagnjetine ili prasetine da bude onako vruća sa ražnja. Sešću u kola i odneti mu. Želim mu ovom prilikom brz oporavak jer je dobar čovek i sjajan umetnik. Mnogo ga volim - dodao je Era za "Kurir".

Milić je, inače, otkrio da će mu zahvaljujući Acu Pejoviću biti ugrađena dva stenta.

- Prvi put sam upoznao čoveka čiji kvalitet ličnosti, ljudski vrednosni sistem ukliučujući poštovanje svojih kolega iz muzičke branše, nadilazi lični muzički uspeh koji je ogroman, a to je pevač i umetnik, velika zvezda narodne muzike Aco Pejović, koga lično ne poznajem niti smo se ikada sreli, čuli se jednom telefonom da mu na Viber pošaljem dve pesme da čuje i to je sve i taj čovek je kad je krenulo sve ovo sa mojom bolešću, našao broj telefona od moje žene Suzane, nazvao je i rekao joj da ne brine ništa, da će on da pomogne na svaki mogući način, finansijski ili bilo drugi, da dođe do mog ozdravljenja i da ga Suzana slobodno zove u bilo koje doba za šta god treba u vezi mene i mog lečenja, što je Su i uradila i uskoro će mi biti ugrađena dva stenta u srčanim krvnim sudovima. Toliko o stvarnoj ljudskoj vrednosti i stvarnoj ljudskoj veličini sadržanim u velikom Aci Pejoviću - naveo je Milić bio na Fejsbuku.

