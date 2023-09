Pogrešni koraci?

Takmičenje "Zvezde Granda" mnogim mladim pevačima poslužilo je kao odskočna daska da se pozicioniraju na estradnoj sceni, a nekima, koji su odmah na početku doživeli vrtoglavu slavu, ona se kasnije obila o glavu, pa nisu uspeli da iskažu sav svoj potencijal u punom sjaju.

Naime, prva generacija koja je 2004. godine osvojila region, te obišla svet sa turnejama koje su usledile odmah po završetku takmičenja, imala je sve predispozicije za uspeh. Međutim, niko od finalista među kojima je prvi pobednik "Zvezda Granda" Branislav Bane Mojićević, zatim Stevan Anđelković, Darko Filipović, Nemanja Nikolić, kao i njihove dve koleginice Tanja Savić i Slavica Ćukteraš, ne uživa više popularnost kao pre 19 godina.

Iako nije pobedila, najpopularnija od ove šestorke, bila je Tanja Savić, kojoj su još tada svi predviđali blistavu karijeru. Ipak, ona je izostala uglavnom zbog njenog privatnog života, koji joj je u jednom trenutku potpuno izmakao kontroli. Dok su druge pevačice, pa čak i one mnogo manje talentovane od Tanje, nizale uspehe, ona je prolazila kroz turbulentan krah braka, koji zvanično još nije okončan. Kao najgori period u životu sigurno će pamtiti borbu za starateljstvo nad sinovima Maksimom i Đorđem, koja se na svu sreću završila u njenu korist. U međuvremenu se dosta spekulisalo i o njenom ljubavnom statusu, a tek nedavno je obelodanila da je konačno pronašla sreću pored zgodnog pilota Muhameda Mukija Bešića.

Povratak na muzičku scenu, ipak joj nešto sporije ide, ali Tanja je najavila da će dogodine da obeleži dve decenije karijere.

Meni je ovo vreme zaista brzo proletelo. I dalje se osećam mlado, kao da imam 20 godina - rekla je Tanja nedavno na konto toga što je skoro 20 godina na estradi i najavila da tim povodom planira veliki koncert u Areni.

To me zaista svi pitaju, ali ja mogu da kažem da će biti sledeće godine. Ja stvarno to dugujem svojoj publici i radujem se stvarno. Ali moram da kažem da je tu i jedna velika odgovornost gde stvarno moram da se pripremim.

Najmlađa pobednica, koja je već sledeće sezone postala i ostala najmlađa pobednica u istoriji ovog takmičenja, Milica Todorović, iako je u međuvremenu izbacivala pesme, čekala je da postane punoletna kako bi izdala svoj prvi album. Plenila je talentom, a kako je stasavala, i svojom pojavom, ali je u vrhuncu svoje popularnosti, s vremena na vreme počela da se povlači. Sve češći ljubavni brodolomi su počeli da se odražavaju na njenu karijeru, iako je Milica uvek pokušavala da sve okrene na šalu. Na društvenim mrežama neretko je karikirala i depresivne faze, ali je činjenica da svoje mogućnosti nije iskoristila do kraja. Pored glasovnih sposobnosti i sklonosti da se odlično snalazi u svim muzičkim žanrovima, nije joj pomoglo ni to što se ostvarila kao glumica. Zajedno sa svojim kumom Stevanom Anđelkovićem briljirala je u pank operi "Dom za vešanje" Emira Kusturice, koja je premijerno izvedena u Francuskoj u "Operi Bastilja" u Parizu. Pojavila se i u američkom filmu "Običan čovek" rame uz rame sa holivudskim glumcem Benom Kingslijem, a zablistala je i u domaćoj seriji "Pevačica".

Ni "Grandova" pulenka Rada Manojlović, koja nije pobedila 2007. godine kada je u trećoj sezoni popularnog takmičenja bila drugoplasirana, nije izvukla maksimum iz svoje karijere. Ona se još u to vreme muvala sa kolegom Milanom Stankovićem od koga se takođe mnogo očekivalo u muzičkom svetu. Njih dvoje su kao par postali veoma zanimljivi i medijima, iako se sve vreme spekulisalo da je njihova veza samo marketinški trik.

Posle zabavljanja i zajedničkog života, koji su u nekom momentu bili započeli, svako je nastavio svojim putem, a mediji ni do današnjih dana nisu prestali da ih povezuju i iznova spajaju. Činjenica je da je Stanković obeležio Radin ljubavni život, koji je posle njega kreno sunovratno. Posle nekoliko neuspešnih pokušaja da ostvari ozbiljnu vezu, na kraju je ponovo završila u zagrljaju kolege i to devet godina mlađeg Harisa Berkovića. Ono što su Manojlovićki fanovi najviše zamerali je što dozvoljava da joj ljubavni život utiče na karijeru, jer je znalo da prođe i po nekoliko godina da ne snimi pesmu, pogotovo dok se zabavljala s Berkovićem. U svakom slučaju i ona i Milan Stanković, da su pametnije gradili svoje karijere, s obzirom na popularnost kakvu su imali, mogli su da pune ne jednu, nego nekoliko Arena.

Trenutno možda i najpopularniji folk pevač mlađe generacije Darko Lazić, koji je 2009. godine odneo pobedu u četvrtoj sezoni "Zvezda Gradna" nije se baš proslavio kada su u pitanju veliki koncerti poput Arene, iako je jedan od najtraženijih pevača, koji pune klubove i rado se odazivaju na svim vrstama privatnih slavlja. On je 2019. godine obeležio 10 godina karijere u Sava cenrtu, što se smatra njegovim najvećim dosadašnjim uspehom. Međutim, mnogi smatraju da on može mnogo više, a fanovi se nadaju da će sada, kada se skrasio pored supruge Katarine, s kojom se nedavno venčao, i njegova karijera napokon krenuti uzlaznom putanjom. Najveći zastoj predsavljao mu je dugi oporavak nakon strašne saobraćajke iz koje je 2018. jedva izvukao živu glavu, koja ga očito nije dovoljno opametila, jer je i posle nje nastavio sa rizičnim ponašanjem. Nikada nije krio da je sklon porocima i lepim ženama, ali kada je posle svega sreo svoju staru ljubav, koju je na kraju krunisao i brakom, mnogi veruju da je moguće da se i on promeni i više posveti karijeri kakvu zaslužuje.

S druge strane, da samo talenat nije presudan za blistavu i uspešnu karijeru, najbolji primer su Aleksandra Prijović i Milica Pavlović, koje osim glasom i stasom, što je svakako neophodno za posao pevačice, veoma disciplinovano, predanim radom i unapred isplaniranim svakim korakom, grade svoj put ka uspehu. Zato su njih dve među retkim zvezdama "Granda" koje svoju popularnost koristile na pravi način, a uspeh mere time što već sada pune Arenu i velike hale poput nje.

Pored sređenog privatnog života, kao supruga i majka, Prija mnogo polaže na izbor pesama, pa ređa hitove i mnogo ulaže i u visokobudžetne spotove na koje je takođe navikla svoju publiku. Što se toga tiče, za njom nimalo ne zaostaje ni Pavlovićka, koja je pravi primer za to da ni privatni problemi ne treba da utiču na posao koji se voli i kome se predaje cela. Ona se čak i u vreme kada je doživela velike gubitke i u kratkom vremenskom roku ostala bez dede i babe, koji su je odgajili, ponašala kao najveći profesionalac i bila još usmerenija na nastupe i publiku, koja joj je pomogla da prebrodi i najveće životne krize.

