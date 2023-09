Jelena Tinska otkrila sve detalje DRAME u njenom dvorištu! Šokiraćete se kad čujete njenu teoriju NAPADA!

Jelena Tinska je obavestila javnost u sredu uveče da su u njeno dvorište u selu Debeljača kod Pančeva nepoznati huligani bacili eksplozivnu napravu.

Isto veče oglasile su se i nadležne institucije i rekle da su odmah po prijavi Tinske obavili uviđaj i utvrdili da na licu mesta nema ostešećenja niti tragova koji ukazuju da je "bačena bomba", kako je ona navela u izjavi, i da su pronađeni kartonski fragmenti, najverovatnije od petarde. Obavljen je uviđaj, a Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu se izjasnilo da nema krivičnog dela. Policiji je dat nalog da češće obilazi mesto stanovanja Jelene Tinske. Ekipa Kurira juče je posetila glumicu i balerinu i s njom popričala o nemilom događaju.

- Ovakvih problema dosad nisam imala, ali celo selo jeste. Ovde su petarde nešto što je svakodnevna zabava mladih. Ruku na srce, ti mladi i nemaju neki izbor. Nemaju bioskop ni pozorište, nemaju ništa, ali to nema veze, ne treba zbog toga da se zlostavljaju ljudi i životinje. Imaju pik na jednu ženu ovde, ona ima 60 pasa i 30 mačaka, koje je pokupila sa ulice, i muči se. Onda svih 60 pasa krene da laje i ona žena poludi - navodi ona, pa dodaje:

- Pre desetak dana otrovano je deset pasa, ja pišem o tome, ali nema odziva, niko neće da se meša. E ja sam ta koja sve kaže i ja sam trn u oku. Dve stvari su prethodile ovom ataku na mene. Ovde na stanici žive dve kuce i jedno mače, koje su zaklali. Jedan čovek mi je rekao da je jedan drugi čovek, koga ne smem da pomenem, psu iščupao rep. Pas je odnet kod veterinara i još uvek traje borba za njegov život. Tu sam se borila, e onda se dogodilo da sam se žalila za policijsku stanicu što je nema ovde, ali za to niko nije kriv, radnika nema. Dok je moj unuk spavao, puklo je staklo i palo na njega. Na to niko nije reagovao. Nakon te dve moje žalbe to je puklo. I to je bilo strašno. Sve to se desilo pre pet dana, u toku noći.

- Gledali smo film moj unuk ja i on je izašao napolje, i odjednom sam na prozoru od kupatila videla vatru i čula strahovitu eksploziju koja nije od petarde. Pozvala sam ga da brzo uđe unutra. Međutim, kasnije ništa nismo našli, bila je trava oko kuće. Dva dana nakon toga mi nalazimo onu napravu koju ste videli. To je koktel, to je ručno napravljena bomba. To je fitilj, deo od gas-lampe. Mi taj dan pozovemo policiju i upravo te večeri pukne, mi opet pozovemo policiju, i stvarno je bilo kao u američkim filmovima. Ljudi su doveli forenzičara, oni su ovde bili od 10 uveče do jedan ujutru, i od tada su počeli da patroliraju. Sad je sve okej. Mi ćemo podneti tužbu protiv NN lica i moraće da ga nađu - kaže Tinska, koja je obazriva kad su u pitanju optužbe.

- Sumnjam na nekoga, ali nije lepo sumnjati bez osnova, mada ovde osnova ima. Ja se uzdam u ove divne ljude.

Na pitanje da li se plaši ponovnog napada, navodi da ima poverenja u policiju. - Ma ja se ne plasim ničega, ja se plašim sebe. Meni je malo falilo da izletim, ali ovde život vredi 100 evra. Međutim, imam sreću što su nadležni tako dobro reagovali i što se sumnja na počinioca. Ovo je prvi put da nekom bude bačena eksplozivna naprava u dvorište u selu. Ovo je specijalno za mene. Hoće da ućutim i da odem odavde. Ali ne, neću otići nigde dok ima medija i policije - kazala je za kraj Tinska.

