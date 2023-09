'NISAM PROČITALA NIJEDNU KNJIGU' Zlata Petrović šokirala izjavom, pa otkrila zašto je to tako: Bolje da zarađujem, nego da se obrazujem!

Nije za pohvalu!

Zlata Petrović za sebe voli da kaže da je žena iz naroda, da je estrada nije pokvarila te je tako bez ikakvog ustručavanja i priznala da nijednu knjigu nije pročitala od osnovne škole.

- Nisam pročitala nijednu knjigu jer time nisam stigla da se bavim! Nije me sramota jer je moj život otišao u drugom smeru. Bitnije mi je bilo da pevam i da zaradim pare nego da se obrazujem. Čitala sam lektiru jer sam morala do osmog razreda i to je to. Razmišljala sam nekad o školovanju, ali sam shvatila da su me pevanje i život koji sam vodila naučili da čitam ljude. Za mene je svaki čovek knjiga. Ne mislim da bih bila pametnija da sam završila fakultet - rekla je pevačica i dodala da ni danas, iako je u penziji, nema vremena za čitanje.

- Samo kada na internetu naletim na nešto zanimljivo, ja otvorim link i pročitam, ali suštinski me zanima samo psihologija. Ona mi dosta pomaže u komunikaciji s decom i da lakše razumem njihove probleme i potrebe. Mog mlađeg sina dosta pogađaju tračevi, pa ja pokušavam da mu objasnim da nisu sve „avioni i kamioni”, kako se priča, već da pojedinci hvaleći se zapravo pokazuju svoju nemoć - kaže Zlata.

