'DA SAM DOŠLA SAMO POLA SATA KASNIJE, NE BI ME VIŠE BILO' Tereza Kesovija se oporavlja posle infarkta, a evo šta kaže o PAKLU kroz koji je prošla!

Nije to bila obična vrtoglavica nego infarkt, saznalo se gotovo mesec dana nakon što je pevačica Tereza Kesovija krajem avgusta, u vreme kada su zemljom harale velike vrućine, završila u bolnici.

Tog 22. avgusta legendarna pevačica nije se osećala dobro, pa je vozilom Hitne pomoći prevezena u zagrebačku Novu bolnicu.

- Šta je bilo? A šta bi bilo? Nije bilo dobro. Ja bih najradije da se o tome ni ne piše, jer ima ljudi kojima je puno gore nego meni - rekla je tada iz bolničke sobe Tereza.

Nekoliko nedelja kasnije, otkrila je šta se zapravo desilo.

- Bio je to infarkt. Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo - rekla je pevačica za 24 sata i dodala:

- Išla sam i na koronografiju, to strašno boli, neopisivo. No, sad je dobro, pazim se i idemo dalje - rekla je neuništiva Tere, čije je zdravstveno stanje zabrinulo njenu mnogobrojnu publiku i drage prijatelje i saradnike.

Velika diva sve ih umiruje. Ne želi pričati o svojim nedaćama, jer nije od onih koji se sa svojim problemima žele gurati u prvi plan. Tako je bilo i krajem avgusta kada nam je jedva otkrila da je Hitna pomoć tih dana čak dva puta dolazila po nju. Međutim, prvi puta su se u bolnicu vratili bez nje.

- Rekla sam im da neću s njima. Ne volim bolnicu, nadala sam se da ću je ovog puta izbeći. No, nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovo zacrnilo pred očima, počela me hvatati nesvestica, oblio me hladan znoj... Ukratko, nisam se dobro osećala, pa su moji dragi ljudi ponovo zvali Hitnu pomoć. U bolnicu sam došla juče, sad sam na pregledima. Ja, poput većine ljudi, teško podnosim ove ekstremne vrućine, ali još teže sve ovo što se zbiva oko nas, sva ova ubijanja, silovanja, sve ove elementarne katastrofe... - ispričala je Tereza 23. avgusta, ne znajući tada da je zapravo imala infarkt.

I onda nije samoj sebi dopuštala da klone, nego se, kao istinska zaljubljenica u muziku, veselila novim muzičkim izazovima. Otkrila je, naime, da je potpisala ugovor s jednom poznatom francuskom izdavačkom kućom za koju će snimiti pesmu na francuskom jeziku, te da se jako raduje duetu s Borisom Štokom.

- Izuzetno mi je drago što sam napravio duet s veličanstvenom umetnicom poput Tereze, a, bude li sve po planu, sledeće nedelje snimićemo i spot - rekao je Boris Štok.

