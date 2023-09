ALEKS I CAR RASKINULI! Ona se odmah oglasila: Pale ružne reči, Nikolićeva se odmah spakovala i krenula za Beograd! Ovo si svi detalji DRAME!

Pukla tikva!

Iako se više puta u medijima spekulisalo o njhovom raskidu, Filip Car i Aleksandra Nikolić odolevali su svim nesuglasicama i svađama i vraćali se jedno drugom pokušavajući da svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

Ipak, po svemu sudeći, sada je došao kraj, a Aleksandra Nikolić obratila se porukom u kojoj je otkrila i razloge raskida sa Carem.

- Vidim da me mnogi spominjete svuda, pišete i tražite informacije. Da, istina je, Filip i ja smo se razišli, a razlog našeg razilaska je jer ne možemo naći zajednički jezik, što se tiče naše budućnosti i ostalog. Previše se razilazimo u stavovima, a to dovodi do ružnih situacija i ružnih reči. Ja sam na putu za Beograd i ne odgovaram na poruke. Shvatite da je sada sve što želim mir i da me ispoštujete u tome - napisala je Aleksandra.

Autor: M.K.