'NISMO IMALI ZA CIGARE, A ONDA SE DESINGERICA POJAVIO U...' Sandra Rešić progovorila o odrastanju sa reperom: Pitam ga odakle pare, usledio ŠOK!

Kontroverzni reper Desingerica ušao je u žižu javnosti nakon skandaloznih nastupa na kojim je kao svoj pečat odabrao lupkanje publike patikom po glavi ili podizanjem stopala na kojima ostavi pocepane čarape, uglavnom bele boje.

Interesantno je jer se publika ni malo ne žali na te postupke, već upotpuniju zamišljenu ideju popularnog repera da se šou načini ultimativnim.

Iako je vidno da reper, koji se inače ostvario kao otac, u svoje izjave ubacuje i dozu glume, te neretko hiperbolom začini svoje izjave, on ipak uspeva da skrene pažnju na sebe kod mladog naraštaja. Pevačica Sandra Rešić je gostovala u jednoj emisiji kod, pa je odgonetnula kako se zapravo Desingerica ponaša kada su kamere isključene.

- Razlika je za 180 stepeni, odrasla sam sa njim, Desingarica je za njega scenski nastup, kao što ga imaju sve svetske zvezde. Međutim, Dragomir Despić (prim. aut. pravo ime repera) sa kojim sam ja odrastala, kada smo imali 20 godina, on me zvao da mi kaže da dolazi po mene kabrioletom. Mi tada nismo imali ni za cigare, pa sam ga pitala odakle mu pare, a on mi je rekao da se ne brinem i da siđem. Kada sam to učinila, on je došao Jugom kome je isekao krov, odnosno lim, a nije ga ni skinuo do kraja, već je krov faktički lepršao nazad - započela je pevačica, pa nastavila:

- Potom je izvirio iz tog starog Juga i rekao 'a bajo? Upadaj!' Ja Despića znam kao porodičnog čoveka, koji ima malu devojčicu, on je posvećen svojoj ženi, maltene nigde ne ide bez nje. Devojčica im je fenomenalno vaspitana. Ljudi generalno njega ne kapiraju, a kod nas je tako, kada nešto ne razumemo mi osujemo paljbu, ispsujemo, uperimo prstom...

Autor: Pink.rs