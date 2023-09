Nije mu lako!

Pre nekoliko dana kao bomba odjeknulo je oglašavanje Aleksandre Nikolić na Instagramu gde je potvrdila nagađanja da je došlo do raskida sa Filipom Carem.

Od tog momenta različite verzije njhovog ljubavnog brodoloma dolazile su do medija, a sad se Car oglasio za Pink.rs i progovorio o raskidu i glasinama da joj je pretio da će je baciti s terase.

Kako je Car istakao, on i dalje gaji emocije prema Aleks, nije je nikad prevario, niti joj pretio.

- Sve što mogu da kažem je da sam slobodan i da smo završili odnos, i to bez takvih i sličnih scena, da je i dalje volim, nisam je varao i neću ni sa kim da budem - poručio je Car za Pink.rs.

- Vidim da me mnogi spominjete svuda, pišete i tražite informacije. Da, istina je, Filip i ja smo se razišli, a razlog našeg razilaska je jer ne možemo naći zajednički jezik, što se tiče naše budućnosti i ostalog. Previše se razilazimo u stavovima, a to dovodi do ružnih situacija i ružnih reči. Ja sam na putu za Beograd i ne odgovaram na poruke. Shvatite da je sada sve što želim mir i da me ispoštujete u tome - napisala je Aleksandra u svom obraćanju putem društvene mreže pre nekoliko dana.

