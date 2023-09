Suzana Jovanović i nekadašnji vlasnik Granda Saša Popović u skladnom su braku već 25 godina.

Njihova svadba bila je i te kako bitan događaj, a najzanimljiviji trenutak je bio kada je Lepa Brena, inače kuma Popovića, prstima kidala meso pečenog vola.Međutim, kako izgleda brak nakon 25 godina, da li može biti skladan, otkrila je Suzana Jovanović pred kamerama Kurira dok je gostovala u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

Prvo je otkrila kako je reagovao Saša Popović nakon što je odlučila da se ponovo aktivira:

- On me podržao, stalo me gura, imam dve nove pesme za koje čekam da uradim spot, pa da ih prezentujem javnosti. Sa svih strana imam pozitivne komentare i reči podrške.

S obzirom na to da postoje predrasude, pevačica ih je demantovala, pa je opisala kako izgleda jedan njen, uobičajen dan:

- Ima ih sigurno, ljudi misle da pijem iz zlatne šoljice, jedem sa zlatom kašikom, ali ne, taman posla. Toliko sam normalna i srećna zbog svoje osobine, to sam ja, ne umem drugačije da živim. Ujutru ustanemo Sale i ja, doručkujemo, pijemo kaficu, gledamo televizor, na internetu pročitamo Kurir, vidimo šta se dešava u zemlji... Volim svoju zemlju, ovde sam najsrećnija, ovde su mi deca i svi dragi ljudi. Volim da budem obaveštena šta se dešava kod nas, pa komentarišemo temo, pričamo o obavezama. Potom kažem 'Jao Sale, moram da idem da platim račune, idem u nabavku, malo do pošte da sve regulišem' radim sve kao i svi normalni ljudi, čekam red, ne idem preko reda.

Potom se osvrnula na Marinu Tucaković i rekla da je teško da će se pojaviti umetnica nalik njoj:

- To će ostati za vek vekova, ne znam da li će se pojaviti nova Marina, molimo Boga da se pojavi, ali videćemo. Krenuo je njen sin da je nasledi, nekoliko pesama koje je izbacio su mi se svidele, ali je na žalost završio tragično. Ja sam pre par meseci izgubila dobrog prijatelja, umiranje i rađanje je sastavni deo života. Tako da, moramo i mi da nastavimo dalje.

Autor: M.K.