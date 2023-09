OVO JE JASAN SIGNAL DA PATI ZA ALEKS! Car se oglasio brutalnom porukom nakon raskida! Evo kako se teši! (FOTO)

Nije mu lako!

Pre nekoliko dana je kao bomba odjeknula vest da su Aleksandra Nikolić i Filip Car raskinuli, a pobednica Zadruge 6 o tome je obavestila javnost oglašavanjem na Instagramu.

- Vidim da me mnogi spominjete svuda, pišete i tražite informacije. Da, istina je, Filip i ja smo se razišli, a razlog našeg razilaska je jer ne možemo naći zajednički jezik, što se tiče naše budućnosti i ostalog. Previše se razilazimo u stavovima, a to dovodi do ružnih situacija i ružnih reči. Ja sam na putu za Beograd i ne odgovaram na poruke. Shvatite da je sada sve što želim mir i da me ispoštujete u tome - napisala je Aleksandra, nakon čega su se u medijima pojavile glasine da joj je Car pretio da će je baciti s terase.

Car je te navode demantovao za Pink.rs.

- Sve što mogu da kažem je da sam slobodan i da smo završili odnos, i to bez takvih i sličnih scena, da je i dalje volim, nisam je varao i neću ni sa kim da budem - poručio je Car za Pink.rs, a sad nse oglasio putem storija na Instagramu.

- Ako dolazi bol, doći će i sreća. Budite strpljivi - poručio je Car, a ovim je svima jasno stavio do znanja da i te kako pati zbog raskida, ali da se nada novoj sreći.

