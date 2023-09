Sandra u neverici zbog svih dešavanja!

Voditeljka emisije ''Pitam za druga'' Dalila Dragojeivć ugostila je u studiju bivšu zadrugarku i pevačicu Sandru Rešić. Ona je tom prilikom govorila o jednoj od gorućih tema u ''Eliti'', a to je svakako ljubavni trougao o kojem bruje svi, a koji čine Aneli Ahmić, Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić.

Sandra je istakla da je veoma neprijatno iznenađena oglašavanjem Asminove majke Mevlide za medije, koja je javno podržala sinovljevu vezu sa Stanijom, dok je nastavila da nipodaštava Aneli.

- Ne mogu da verujem da je Asminova majka podržala njegovu vezu sa Stanijom. Stanija je plastičnija za mene od Aneli, ako govorimo o izgledu. Ako verujemo u Aneline reči koja je rekla da se nije njegovima dopala zbog izgleda, onda mi nije jasno da je Asminova majka na strani snajke koja je duplo više operisana - rekla je bivša zadrugarka i dodala:

- Na osnovu nekih mojih saznanja mogu samo da kažem da nije onako ni kako Aneli predstavlja unutra, ni kako on predstavlja napolju, mislim da je istina negde između. Bilo kako bilo, ja bih volela da taj čovek s kim god da je samo neka obrati pažnju na to dvoje dece koje ima, jer kako sam čula ne obraća, posebno na to prvo dete - reka je Sandra u emisiji ''Pitam za druga''.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs