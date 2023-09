'OSETIO SAM SE UGROŽENO...' Desingerica prvi put u javnosti posle hapšenja, otkrio šta se tačno desilo! Priznao na šta je bio POZITIVAN! (FOTO)

Otvorio dušu posle hapšenja!

Večeras se u jednom poznatom prestoničkom kafiću održava promocija prvog solističkog koncerta Vojaža i Nućija, na kojoj su prisutni gosti koji će zajedno sa njima nastupati 6. oktobra u Hangaru luke Beograd.

Na promociju je stigao i reper Dragomir Despić Desingerica, koji se večeras prvi put pojavio u javnosti nakon hapšenja, a potom je dao izjavu o hapšenju, koje se dogodilo 8. septembra.

- Počeo je odmor, odmor bez odmora. Kad sam priveden, taj danas sam krenuo na odmor. Desilo se. Nisam se oglašavao što se toga tiče, reći ću da ću se oglasiti kad se vratim sa odmora. I sad, eto mogu delimično da se oglasim. U principu, policija radi svoj posao kako treba, a ja odlično radim svoj posao. Ima malo nesporazuma, malo prekoračenja brzine. Vozio sam malo oštrije, da bih video neke stvari, bio je neki auto iza mene. Malo sam se osetio ugroženo. Prekoračenje je napravljeno zbog toga, jer sam se osetio ugroženo. Još 20 vozila je vozilo istom brzinom - rekao je Desingerica.

A na pitanje da li je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odgovorio je sledeće:

- U principu, ja se ne drogiram. Bio sam negativan na sve, bio sam pozitivan na kanabis. U principu, bio sam svedok toga, aparat je pokazao to što je pokazao. Sve je bilo korektno sa strane policije. Ja sam se prvo smejao, ali generalno aparat je pokazao. Nema laži, nema prevare. Ali opet, merodavniji je urin i krv. Kad sam video da se to sve dešava, bio sam malo iznerviran i revoltiran. Bio sam kivan na sebe što sam sebi dozvolio te stvari. Kad budem imao sudski papir, reći ću nešto argumentovanije. Neminovno je da sam vozio preko ograničenja, ali je bilo tri trake, auto-put, kola pored mene su išla 140. Ja sam tu naučio neku školu - rekao je on, pa otkrio kako je reagovala njegova supruga:

- Bila je uplašena, osećaš se ugroženo na neki način. Neke stvari radiš da vidiš da li je tako ili nije. Kočio sam naglo, da vidim da li je to to. Na kraju kad se upalila rotacija, bio sam u fazonu: "Super". Što se mene tiče, sigurno je da ne bih vozio tako polupano. Ja volim brzu vožnju, ali ne bih baš u 12 popodne pravio havariju. Ja sam kasnio na snimanje emisije, ali sam vozio 15 preko ograničenja. Ono kad sam sleteo sa puta, to mi je bila trauma. Put je bio neobeležen. Mi smo svaki dan išli za Crnu Goru i nazad. Svaki dan je neko u tom kanalu. Gledao sam suprugu oklembešenu preko pojasa, onda ti se vraćaju neki filmovi. To je to, opet kažem da je velika škola. Ja stvarno nekad i brže vozim - ispričao je Desingerica za "Blic".

Podsetimo, Reper je u BMW X6 zaustavljen na Paliluli, jer je vozio bez tablica, a tom prilikom utvrđeno je da je pozitivan na psihoaktivnu supstancu kanabis nakon čega mu je određeno zadržavanje od 12 časova.Reper je inače, pokušao i da izbegne odvođenje u policijsku stanicu tvrdeći da je poznata ličnost.

Autor: M.K.