Ovako se branio!

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica, koji je priveden 8. septembra nakon što je na Zrenjaninskom putu u Beogradu, van naselja, počinio nekoliko ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, priznao je na suđenju da je vozio brzinom većom od ograničenja.

Prema saznanjima medija Despić je prvo na delu puta gde je ograničenje brzine 80 km/h, vozio brzinom od 130, a zatim je na saobraćajnici gde je brzina kretanja ograničena na 50km/h, vozio čak 135 kilometara na sat!

Poznati muziičar zaustavljen je u svom džipu “bmw” i to nakon što je radar iz policijskog presretača detektovao prekoračenje brzine. Po ustaljenoj proceduri, kako su mediji tada pisali, odmah nakon zaustavljanja, policajci su takozvanim “droga testom” utvrdili da je Desingerica vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno kanabisa. Despić je zatim isključen iz saobraćaja u trajanju od 24 časa i određeno mu je zadržavanje do 12 sati, u policijskoj stanici Novi Beograd. Nakon isteka zadržavanja, Desingerica je odveden kod dežurnog sudije Prekršajnog suda u Beogradu, gde je do detalja objasnio kako je “zapao u nevolju”.

Za prekoračenje brzine od 50 kilometara Despića očekuje novčana kazna između 10.000 i 20.000 dinara, tri kaznena poena i ukoliko ne zaključi sporazum o priznanju krivice, oduzimanje dozvole na mesec dana. U drugom slučaju, kada je reper prekoračio brzinu za 85 kilometara, očekuje ga novčana kazna od 100.000-120.000 dinara, osam meseci zabrane upravljanja vozilom i 14 kaznenih poena.

Dragomir je priznao da je vozio brzinom većom od ograničenja, međutim u svoju odbranu je rekao da se policijski presretač, koji inače izgleda kao civilni automobil, “zalepio” iza njegovog džipa, i da ga je to nateralo da doda gas i prekorači brzinu. Međutim, kada ga je sudija pitao zbog čega se nije prestrojio u desnu traku i tako izbegao neprijatnu situaciju, poznati muzičar je odgovorio da od drugih vozila nije mogao da se prestroji, ispričao je izvor.

Na pitanje sudije kako objašnjava prisustvo narkotika u krvi, Desingerica je demantovao da se drogirao i ispričao kako je bio u društvu “nekih ljudi” koji su konzumirali opojne droge, pa je verovatno udahnuo dim opijata.

Inače, prema nezvaničnim saznanjima, Dragomir Despić je i ranije pravio prekršaje u saobraćaju. Navodno, neki od predmeta protiv njega su zastareli, ali u nekima postupak još uvek traje.

Navodno on se branio činjenicom da je javna ličnost i da se kreće u širem krugu ljudi pa se ponekad desi da neko u njegovom prisustvu konzumira neku od opojnih droga. Dodao je i kako je verovatno, sasvim slučajno, udahnuo dim opijata pa je verovatno zbog toga aparat očitao prisustvo narkotika u organizmu, naglašava izvor.

Prema njegovim rečima, prisustvo opijata u organizmu se može utvrditi analizom krvi.

Inače, nakon učinjenih prekršaja, policajci su pretresli automobil kojim je Despić upravljao, i u prtljažniku kola pronašli testeru i palicu. Takođe, džip “bmw” privremeno je oduzet Desingerici kako bi se proverila legalnost automobila, što je ustaljena policijska procedura.

Autor: Pink.rs