Kao i uvek, bez dlake na jeziku!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi večerašnji je gost emisije ''Pitam za druga'', a tom prilikom je prokomentarisala Nenada Aleksića Ša i njegovo učešće u ''Eliti'.

- On uopšte nije po mom ukusu, on je prodavac magle. Ne zna da uđe u temu, živi u jako uskoj amplitudi. Svoje probleme rešava na jedan jako ograničen način. Ovo mu je ne znam koji rijaliti, sad je ušao ono da bi ušao samo. Želi da vida rane koje je samom sebi napravio s devojkom koju je jurio prošle godine - rekla je Vendi i dodala:

- On ima isti obrazac da ulazi tako brzo u neke brakove. Lonac nađe poklopac. Svaki svoj kupac ima svoju robu. On nema svoj personaliti, nema karakter, ni moć razmišljanja, on je kao jedan komarac koji tačno zna gde da ubada. Već mu ne dozvoljavaju da se nasisava tuđe krvi. Kod njega je sve kratkog daha.

