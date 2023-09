Nedeljama i mesecima unazad domaća javnost bruji o krahu prijateljstva akutelne učesnice "Elite", Milene Kačavende i drugoplasirane superfinalistkinje "Zadruge 6", Ane Ćurčić.

Naime, Kačavenda je tokom svog učešća iznela prljav veš iz odnosa sa Anom i tom prilikom žestoko udarila na jednu od adminki Aninih fanova, Hristinu.

Ovom prilikom, ekskluzivno za Pink.rs oglasila se i Hristina koja je detaljno iznela svoju stranu priče.

Prvo želim da se zahvalim čelnicima vaše televizije na prilici da se na ovaj način oglasim i kažem svoj deo priče. Ja niti sam javna ličnost niti imam priliku izaći u medije i pričati o tome što se trenutno dešava. Želim i da im se izvinim za mnoge prestupe (čak i ona skrivena čestitka u balonu) koje sam Ja uz pomoć adminki iz Aninih grupa (kojih je bilo oko 30) učinila tokom Aninog boravka u zadruzi. Shvatila sam to kao ličnu borbu za prava jedne zloostavljane žene ne znajući istinu. Obratiću se svima isključivo u svoje ime jer sam ja izdvojena iz te grupe od 30 žena kao neko ko želi Ani zlo, pa ću krenuti sa istinom. Izašla sam iz svega jer ne mogu podržavati nekog kome lično ne verujem. Ne mogu biti uz nekog ko laže sam sebe pa i sve ostale. Ne mogu protiv sebe. Izašla sam iz svega, onog trenutka kada je meni lično rečena jedna užasna stvar, o kojoj ne želim pričati jer moj život nije javni život i ja sam totalno nebitna osoba u svemu ovome. Mogla je biti bilo koja od nas. A ako ikada jedna "žrtva nasilja" tako nešto izgovori onda Vam je sve jasno. Kao majka troje maloletne dece ne želim više o sebi, i nadam se da ćete poštovati moju odluku. Ja sam se uključila u sve ovo jer sam u Aninoj priči prepoznala neki svoj prošli život i srcem sam stala uz nju, lično doživljavala i preživljavala sve. Pominju se plate, evo ja ne znam kome se mogu platiti suze jer ja sam uz Anu plakala verujući njenim suzama. Neću i ne želim da poreknem da me je Aca častio novčano, ali ja to ne bih nazvala platom već baš tako kako sam rekla čast za trud oko nekog do koga je njemu stalo. Nikad nismo dogovarali platu , već je bio dogovor da ostanem da vodim sve jer on nema vremena da se javlja svakoj devojci, da prati sve. Naravno ostala sam. Naravno Aca me je finansijski podržao, ali ni na kakvom platnom spisku nisam bila. Tako to inače rade prijatelji koji cene vaš rad. Družba je družba, služba je služba. A i sam Aca je bio svestan da sam 24/7 bila posvećena svemu i da nisam imala mogućnost za bilo kakav drugi posao tih par meseci...Tako dolazimo do čuvenog tableta - otkrila je Hristina na samom početku, te je nastavila:

Niko nije vodio Anin profil i Aca me je zamolio da ja preuzmem odgovornost za to. Čovek je kupio novi tablet koji je trebao da mi pošalje, ali se pojavila Iva i njena drugarica Tina koja je bila postavljena od strane Ive (Anine ćerke) oko vođenja profila sa novog tableta. Stari je poslat meni. Kad smo već kod Ive - Anine ćerke, nju smo molili da se uključi i nije želela. To je sve do momenta dok nismo rekli da sumnjamo da se pokloni i novac šalju ali ne stižu do Ane, i da sumnjamo na jednu grupu. Uključila se tada da bi se sve što se šalje za Anu slalo na njenu adresu i njeno ime, ali čula se sa tim ljudima koji su slali poklone i i dalje nije želela da se njeno ime pominje ili Ani nešto pošalje od nje lično. Zašto je to bilo tako nama ni dan danas nije jasno. Tako do mene dolazi tablet i od Anine ćerke dobijam šifru da bih mogla aktivirati instagram, Facebook i sve što se na njemu nalazilo. Ne sećam se tačnog broja neotvorenih poruka ali bilo ih je preko hiljadu. Svaku sam otvorila i naravno odgovorila da bih ispoštovala Anine fanove. Uglavnom su to bile poruke PRAVIH NAMUČENIH ŽENA, PRAVIH ŽRTVA NASILJA KOJE SU SVOJE TUŽNE PRIČE DELILI SA NAMA. Sećam se jedne žene, koja je radila u Švedskoj kao advokat u sigurnoj kući, koja je pokrenula glasanje u toj sigurnoj kući, gde je svaka žena odvojila za poruku upućenu Za Aninu pobedu na finalnoj večeri i poslala SMS. Predpostavljate da sam osim toga pročitala i videla sve i svašta. I To svašta je naravno kod mene jer jesam dobra, ali glupa nisam. To su bili moji prvi znaci sumnje u Anu Ćurčić i njenu priču. O kontradiktornostima, učešću Milene kao spoljnog igrača, ne želim da pišem jer se dovoljno svega zna. Njeno pitanje zašto nije pobedila, pa sigurno nije zbog nekog spolja, nego zbog onoga što ona jeste i što je u više navrata pokazala i sama unutra, ali mi smo bili slepi kraj očiju. Kada je izašla upoznale smo se preko telefona, Aca me je predstavio i rekao joj ko sam ja. Nastavila sam da joj vodim profile, organizujem podršku i nakon njenog izlaska. Tek tada kreće začarani krug iz koga i izlaz vodi u pakao u kome se ja sada nalazim. Ako izađeš napašće te jer previše znaš, ako ostaneš izdao si sam sebe. Kreću razočarenja u Anu jedno za drugim. Svako razočarenje opravdavamo je da je takva zbog svega što je preživela. Svaka od nas polazi od sebe, prvenstveno smo 90% žena bile majke. Svoj lični odmor koji sam imala sa decom sam provela na tom istom tabletu, rešavajući njene sukobe sa zadrugarima, prateći narod pita jer se u svakoj emisiji upravo pričalo baš o njenim lažima. Provela sam odmor odgovarajući i dalje na poruke ljudima sa njenog Instagrama jer ona nije imala vremena. Posle odmora sam zbog svojih ličnih obaveza i zakazanih termina u ambasadi morala za Beograd. Čula sam se sa Acom i želela sam lično da mu se zahvalim što je devojke koje su bile uz Anu, kao i mene ispoštovao u svemu . Mi smo mu organizovale iznenađenje za njegov rođendan, na kome sam i sama bila prisutna. Ana se ponudila tada da dođem kod nje u stan u koji se uselila kada je izašla iz Zadruge i koji Aca plaća ( ja kontaktirala Agenciju i ja joj našla stan), za koji se priča da sam ja živela u njemu. NE NIKADA. Ja sam u tom stanu bila gost par dana - rekla je ona.

U daljem nastavku razgovora za Pink.rs, Hristina je otkrila kakvu neprijatnost je doživela boraveći kod Ćurčićeve kod kuće.

Želim dodati i naglasiti da nikada ništa nisam uradila, a da naš Popaj nije bio obavešten. Takođe kao i devojke iz grupe. Uvek smo pitale njega, pa onda delovale. Imale smo maksimalno poverenja jedni u druge, pa je tako svaka imala šifre od svega. Bukvalno smo bili jedna mala porodica, mi smo tu grupu zvali istureno odeljenje 5/1...Aca Bulić je neko ko je ubačen u celu ovu priču i njega želim da izuzmem iz svega jer je vreme za pričanje istine, a ne bajki. Aca je neko ko je sa nama plakao, smejao se, nadao se, činio svaki dan. Ja sam bila uz Acu u svakom trenutku, što bi on rekao bila sam mu desna ruka i nakon Aninog izlaska, i Aca je više nego bilo koji čovek stao uz nju, i ako je i sam shvatio da mnogo toga nije kako treba. To smo još tada pričali. Dostojanstveno i ljudski i sada to radi i ja to poštujem. Želim reči i da protiv Milene Kačavende nemam lično ništa, jer ja ženu ne poznajem, znam je samo iz Aninih priča prepričanih nama devojkama iz grupe. Znači sve što znamo o Mileni, nama je Ana Ćurčić ispričala. Sve što znamo o Aci Buliću, znamo same. Na kraju krajeva svaka od tih devojaka posle svega ima samo reči hvale za našeg Popaja - rekla je ona i dodala:

- Kada se je sve izdešavalo što se izdešavalo u Beogradu, i Ana Ćurčić prva počela da iznosi prljav veš, i svoju krivicu prebacuje meni, u to ubrajam i da je sama tražila mojoj Ivani kontakt sa Đedovićem da bi mu dala informacije da uništi Kačavendu ( ja bila prisutna razgovoru), želim reči da Marka ne poznajem, niti Marko ima veze sa mojim bivšim mužem kako Ćurčićka trenutno priča po instagramu dok se kune da ja lažem, pa na kraju preti tužbama adminkama. Želim reći da žena koja je spremna na sve, ne birajući da li svojim manipulacijama i lažima može ugroziti nečije porodice, živote, ide jako nisko. Zahtevala je od Ace da prekine kontakt. Zahtevala je od Ivane da prekine kontakt. Bila je ljubomorna na moje druženje sa Ivanom, verovatno iz straha da ću Ivani ispričati šta se dešava (iako je Ivana još dok je Ana bila unutra znala sve, jer mi je lično Aca dao njen kontakt i rekao javi joj se to je moja drugarica), Ivana je takođe pomagala i uvek naglašavala: "Ja sam tu zbog Ace, meni se ona ne sviđa". Naglašavala je Ivani kako je ona bitnija od 100 Hristina. Kada je sve to uradila ceo svoj telefon sam podelila. Prepun dokaza, znači za sve što pričam postoje i dokazi. I samo mogu reći da ih preko 20 ljudi ima. Čak je dotična sama slala poruke i snimke u grupu, pa čak i svoje prepiske sa pojedinim ljudima. Sama nam je rekla da to radi da bi imala podsetnik jer ima rupe u pamćenju. Na kraju, Ljudski ću vas zamoliti da se moje ime više ne spominje, jer već dovoljno plaćam za sve, svi oni novac na bilo koji način uzimaju, jedino ja plaćam životom i meni se lomi preko kičme kao da sam državni neprijatelj. Niti sam učesnik niti javna ličnost, sve što se treba "raščivijati" adresa je Milena-Ana i njihovo prijateljstvo i njen divan život. Mene bi kao gledalaca više zanimalo dal' je bila vezana za radijator ili je radijator kolateralna šteta. Ne može Hristina biti krivac za tvoj život, kao ni jedna od devojaka koje su ginule za nju. Ivana volim te, budi glas svih nas u ime istine. Veliki pozdrav za Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu, Austriju, Švajcarsku, Kosovo i metohiju i sve Lavice širom sveta. One su i dalje tu, i makar smo razvili jedno veliko prijateljstvo preko projekta Zadruga 6... - priča bivša adminka i dodaje:

Sukob Ane i Milene okrivljena sam ja. Zašto tada nisam znala, a sad razumem i sve mi je na žalost kasno, ali JASNO. Da nastavim sa gostoprimstvom koje sam osetila u domu Ane Ćurčić na svojoj koži a malo pre mene i jedna adminka iz Makedonije. (o svemu postoje dokazi)...Za tih par dana koliko sam bila upoznala sam pravu Anu , bahatu dršku bezobraznu bezosećajnu samoživu, videla sam u njoj sve ono ružno što do tad nisam želela da vidim i pred čim sam zatvarala oči. Na privatnoj proslavi rođendana na kojoj je bilo par odabranih ljudi sam najstrašnije izvređana od strane Ane . Zašto? Ja sam joj bila kriva što je deo Zadruge, krive su joj bile devojke adminke, vikala je kako ih ne želi kako to nije njen svet. Za to postoje svedoci. Prećutala sam. Dan posle toga zbog toga što sam rekla da ona nije to što smo mislili da jeste, da smo razočarane mi adminke ponovo sam izvređana i vraćam se svojoj kući gde prekidam svaki odnos sa gospođom. Tad počinje njeno okretanje priče zvanje svake adminke ( koje inače ne želi u svom životu ) i objašnjavanje ko sam ja i kakva sam. Tad sam sitnice vezane za Zadrugu i osobe povezane sa Zadrugom prosledila našim adminkama, a kao što rekoh potom toga i ceo svoj telefon, ali svesna je i Ana sama, mnogo toga sam zadržala za sebe jer ipak ja sam čovek samo me ne treba testirati da ne zaboravim biti čovek jer sa takvim ljudima biti čovek nije vrlina nego slaba tačka. Želim i da javnost zna da iza nove stranice "Izigrane lavice" ne stojim ja jer me svi povezuju sa tim...Da mnogo materijala je podeljeno koji i ja imam ali nisam ih ja podelila i ne stojim ja iza toga. To mi je mnogo bitno da se zna jer se konstantno posle svake objave pomene i provuče moje ime - zaključila je Hristina za Pink.rs.

