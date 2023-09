OVO SU RODITELJI POPULARNE GLUMICE! Otac Marije Karan je ugledni lekar, a od majke je nasledila lepotu! (FOTO)

Glumica Marija Karan danima unazad u žiži je interesovanja javnosti zbog svog emotivnog života.

Karanova je veoma aktivna na društvenoj mreži Instagram gde neretko objavljuje fotografije sebe u raznim pozama, ali to nije slučaj i kada su njeni roditelji u pitanju. Glumičini sledbenici nemaju često priliku da vide i kako izgledaju njeni otac i majka, a ono što je poznato jeste to da je Marijin otac lekar iz Like. Naime, glumica je jednom prilikom i objavila njihove fotke, a poznato je i da su oni zaslužni za njen uspeh, iako u prvi mah nisu bili za to da se njihova mezimica bavi glumom.

Kad sam spomenula da ću da se bavim glumom rekli su: "Ne, nikako". Za njih je to bio svet koji nisu razumeli, koji je dosta stran i apstraktan. Međutim, danas su ponosni na mene i na život koji sam napravila u inostranstvu, rekla je glumica za medije jednom prilikom.

Podsetimo, Marija je najpre želela da sledi očeve stope i da se bavi medicinom, zbog čega je upisala Zemunsku gimnaziju prirodni smer, međutim već na trećoj godini shvatila je da je zanimaju drama i poezija te je krenula na časove u "Dadov".

