O odnosu Marka Janjuševića Janjuša sa Aneli Ahmić i Jovanom Cvijanović danima se priča i piše.

Naime, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljke Anastasije Buđić, njegov rijaliti cimer, Stefan Radić Rodni osvrnuo se na njegovo učešće, ali na samom početku i na Janjuševo pomirenje sa suprugom Enom, koju je, podsetimo, prevario u rijalitiju sa kontroverznom Majom Marinković.

- Da li je on i dalje u braku sa ženom?! Da li su se pomirili?! Mnogi to komentarišu, prvi Mića kaže: "On to selektivno. Kada mu odgovara nije oženjen, kada mu ne odgovara oženjen je". Koji je njegovg status?! - pitala je voditeljka.

- Svako ima pravo da ima mišljenje o njegovom statusu, a on najbolje zna kakav mu je status i šta je i kako je. Ja mogu da kažem da je u odličnim odnosima sa ženom bio napolju, moje mišljenje je da su se pomirili. Upoznao sam i nju i ona mi je isto draga i mogu da kažem da nema šta da brine i zna i ona kakav je Janjuš. Jednom je napravio problem, ne verujem da bi neko ponovo ulazio u nešto tako...Onda nije normalan - rekao je Rodni.

- Je l' si ispratio ti njegove klipove sa Jovanom Cvijanović, kako ti to deluje?! - pitala je Anastasija.

- Jesam. Mogu da kažem da nije primereno da je on rekao da se pomirio sa ženom i da se tako ponaša, ali opet to gledam kao neki šou i znam da je tako i mogu da kažem da mu dobro ide i da treba tako da ostane do kraja. On se pita. Ako su iskrene u druženju s njim, onda se ništa neće desiti. Sutra da poželi s nekom od devojaka, mislim da bi se nešto desilo - iskren je bio Rodni, te je na pitanje voditeljke da li može Janjušu da se desi da pređe granicu i da se upusti u neki odnos sa nekom od devojaka, rekao je:

- Mislim da mu to ne treba...Kada bi bio realan, da ne budem pristrasan, deluje mi da se vozi sa njima. One bi sa njima ušle u odnos, on sa njima ne bi, a izgleda kao da flertuje sa njima. Iskusan je i mislim da je on to shvatio kao posao, znaš za šta si ušao, šta te čeka napolju, na tebi je da li si mudar, da li ćeš da taktiziraš...Jako je ružna ta ideja ili šta god da je imala u toj glavi (Jovana), ne mogu da verujem da je bila spremna samu sebe da štipa i da optuži njega - dodao je bivši zadrugar.

Autor: N. Ž.