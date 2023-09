Šok!

Voditeljka Anastasija Buđić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostila je Stefana Radića Rodnija, koji je otkrio da poznaje Milicu Veličković, te se tom prilikom osvrnuo na njenu vezu sa Borislavom Borom Terzićem i na njeno kompletno učešće do sada.

- Za Milicu si mi rekao kada smo se čuli da dođeš u emisiju, da se znate i da je ona iz tvog kraja. Kakva je tebi Milica devojka ovako, šta znaš o njoj - pitala je voditeljka.

Znam je dosta dugo, mlađa je od mene, u top smo odnosima, burazerski odnos. Izlazili smo zajedno, živi blizu mene. Da ne kažem da smo se konstantno viđali, ali bar jedno tri ili četiri puta nedeljno, izlazili i pili kafe preko dana i sve. Rekla mi je da postoji mogućnost da bude u "Eliti", ja je gotivim, draga mi je...Ona je malo eksplozivnija, ja sam joj rekao da obrati malo pažnju - rekao je Rodni.

- Da li je obratila pažnju?! Mnogi su joj zamerili da se možda poigrala sa dostojanstvom u situaciji sa Terzom i Miljanom?! - pitala je Anastasija.

- Taj početak odnosa mi se nije dopao i prvi drugi dan je već nešto sevnulo, iz razloga što nije takva. Ona ima dosta muških drugara, poznajem je u odnosima sa bivšim momcima i nije bila takva. U smislu, da ona ide za nekim. Izgleda da joj to tamo odgovara. Treba joj pažnja, s nekim je ušla u neki odnos i samim tim psihički se nije navikla na sve i onda, Terza je već bio, pa je osetila pored njega da će vreme brže da joj prođe i da će joj biti lakše. Nisam gledao to sa Miljanom, poslali su mi klip, ne treba joj to! Nije takva, eksplozivna je. NIje to ljubav, mislim da se iskompleksirala. Mislim da joj se svideo Terza, mislim da je iskrena, nije neko ko bi se pravio u ljubavi i tako to - rekao je Rodni, te je otkrio da je hteo da upozna Terzu i Milicu pre rijalitija, ali da se to nije dogodilo:

Ako mi veruješ, bio sam jednom u "Narod pita" sa Terzom i pokazao sam mu Milicu i rekao mu da ona ulazi. Rekao mi je: "Aham, super, lepo izgleda, hajde da popijemo piće jedno pre rijaltija". To je bilo par dana pred ulazak. Nisu popili to piće, nisam ih spojio, i dalje mi stoji poruka, nisam mu odgovorio. U četiri, pet ujutru mi je pisao, ja sam se probudio, iskulirao i oni su posle par dana otišli u karantin - dodao je Rodni.

Autor: N. Ž.