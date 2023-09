NJIH DVE SU VEČERAS POMERILE SVE GRANICE! Ovaj duel zapalio je scenu ZVEZDA GRANDA, Bosanac ponosno poručio: Tako se peva u Bosni!

Duel između osamnaestogodišnje Adele Smajlovića iz Srebrenika koja je prvi put stala na Grandovu scenu i bivše takmičarke Sanele Marković večeras je pomerio sve granice.

Težak zadatak bio je pred devojkama koje su odabrale numere članova žirija, ali i pred čuvenom osmorkom koja je trebala da odluči koja je bolja.

Prvi put večeras žiri je glasao jednoglasno i to u korist Adele koja je već nakon prvog pojavljivanja oduševila žiri, ali i publiku u studiju.

-Kandidatkinja broj jedan je za mene vrlo prijatno iznenađenje, jako lepo krotiš vokale. Imaš ozbiljan kvalitet za nekoga ko ima 18 godina. Bila si mi dominantnija od Sanele- istakao je Đorđe David, sa čijim mišljenjem je bio saglasan i ostatak žirija.

-Odlična si bila, stvarno osveženje. Čestitam. Dala sam ti prednost, iako je i Sanela bila sjajna- dodala je Ceca.

Da je Adela veliko iznenađenje i dobar materijal za rad sa mentorom potvrdila je i Ana Bekuta.

-Jako sam zadovoljna s obzirom na to da si prvi put na ovoj sceni. Imamo kandidate koji su već peti ili šesti put ovde a nemaju taj izraz. Sanela ti si pokreni ljubavi, ajmo! Gde je snaga, gde je energija- istakla je Bekuta, nakon čega je Sanela iznenadila ceo studio.

-Ja sam pre 3 meseca počela aktivno da se bavim pevanjem pošto sam se pre osam osam meseci porodila, dobila sam ćerku. Inače sam osoba koja ne voli da se žali i nikada to nisam radila, ali eto možda me je to malo poremetilo, sad se zagrevam- otkrila je takmičarka i izazvala gromoglasan aplauz.

Svetlu budućnost i veliki uspeh mladoj devojci iz Srebrenika predvidela je Viki Miljković.

-Adela je za mene večeras otkriće. Mnogo si slatka, tvoj osmeh pleni i mislim da je velika budućnost na ovoj sceni pred tobom- zaključila je pevačica, a Bosančeva izjava je sve nasmejala.

-Prva takmičarka je pokazala kako se peva u Bosni!

Na samom kraju reč je dobila i Sanelina mentorka Snežana Đurišić koja je Adelu oberučke prihvatila u svoj tim.

-Srećna sam što sam tebe dobila Adela! Ti si odmerena i fina, imaš sve što treba da ima jedan pevač da bi bio dobar i verujem da ćemo uraditi sve što treba da dođeš do finala. Sanela je bila dobra ali je imala boljeg protivnika večeras- rekla je Snežana.

-Sanela ako prođeš u baražu nisi više kod Snežane već ćeš biti izazivač- objasnio je Saša Popović na kraju.

