Kako veče odmiče, tako nam na scenu stižu sve bolji i sigurniji kandidati koji su spremni da se pokažu u najboljem svetlu. Kao izazivač u sledećem paru pevao je Aleksandar Zlatković (22) iz Leskovca koji je pritiskom tastera odabrao broj jedan, a izazvan je Stefan Tomić (29) iz Kraljeva čiji je mentor do sada bio Đorđe David.Kada su zauzeli svoje pozicije krenuli su sa nastupom, Aleksandar je odabrao pesme „Daj, javi se da ti čujem glas“ i „Haljina“, dok je Stefan odabrao pesme „Pratim te“ i „Gori vatra“.

Momci su dali sve od sebe da se što bolje pokažu, a čuvena osmorka je na kraju dala svoj sud i donela konačnu odluku. Ovaj dule se zavšio rezultatom 5 prema 2 u Stefanovu korist koji ostaje u Đoletovom timu, dok će Aleksandar pevati ponovo u baražu.

U trideset sekundi svako od članova žirija izneo je pohvale i zamereke na račun oba takmičara, a prvi je govorio Mili.

-Aleksandre, pošto nemamo dovoljno vremena, sve je u sekundama, jako interesantno, ali moraš da poludiš. Da izbaciš sve, da se sklopi taj tvoj glas sa nekom energijom novom. Stefane, tebe obožavam i da gledam i da slušam – kazao je Milić.

Dragan Stojković Bosanac nije prestao da se buni zbog novih pravila, pa je poručio Popoviću da im je dao malo vremena za komentare.

-Šta je bilo bolan? Ma jašta, sve je to to. Imam ja još vremena Popoviću, vrati mi tri sekunde i ugasi to sokoćalo ako Boga znaš. Ja ne znam šta ću govoriti. Ide li to? – rekao je Boske dok je Sale pritisnuo taster taster i rekao da ne ide, tako da je Marija sledeća dobila reč.

-Meni se ovo nije dopalo, dala sam prednost kanidatu broj jedan. Rekla bih da uz dobrog mentora ima što šta da nam kaže i pokaže, odabir pesama ti je bio pakao, horor film. Broj dva, prvu pesmu si pevao jako loše i čudi me da si se usudio, prošao si već takmičenje, sve sam od tebe čula i videla i ne znam šta još može da se desi. I da pitam samo nešto, zašto mi moramo da glasamo? Ja smatram, ne za njih, ali neki takmičar možda ne treba da ide dalje, zašto me prisiljavaš – kazala je Marija ljutito, a Saša je odgovorio:

-Pravila ostaju takva, glasajte za onog ko vam se više dopao, pa imate fore da ispravite u četvrtom, petom krugu.

Iako je poznata po tome da retko daje negativne komentare, ni Ceca nije krila da joj se ovaj nastup i pevanje takmičara nije dopalo.

-Što kaže Marija, mi smo ove pogrešno razumeli i tekst pesama pa smo se smejali, ne tebi, već nismo razumeli. Stefane, ovo nije tvoje ful izdanje, kao da vas je neko ugasio bez energije ste, bravo za obojicu, pa ajde srećno – dodala je ona.

Snežana se saglasila sa ostalim članovima žirija i rekla takmičaru proj jedan da je ipak narodna muzika za njega. Ana je nakon nje iznela nekoliko komentara, ali je podvuka da je kod prvog takmičara presudio pogrešan izbor pesama.

Ni Viki Miljković nije štedela reči kada je ovaj nastup u pitanju, pa je takmičarima stavila do znanja da moraju doneti neke novine na sceni.

–Oni su talentovani, Aleksandre, ko te kukavče nagovori da pevaš ovu prvu pesmu, pakao živi. Stefane, to sako, bacanje, sve si pokazao već, daj pomeri se malo – dodala je Viki.

Na kraju je Đorđe kao mentor da svoj sud, a priznao je da će sa Stefanom imati puno posla tokom ove sezone.

-Broj jedan ima potencijal samo da se radi na pesmama. Stefane ti si se pokvario, ali moramo da te popravimo. Teško je popraviti čoveka koji je bio dobar, nego od starta uvesti u priču – zaključio je Đole.

Autor: Pink.rs