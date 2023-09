Da se naježiš!

Reporter i novinar emisije "Premijera Vikend - Specijal", Nemanja Vujičić uključio se uživo u progrram sa pevačem Markom Bulatom i njegovom suprugom, takođe pevačicom, Marijom Bulat.

Oni su ovom prilikom progovorili o njihovom odnosu nakon što se pisalo da je došlo do porodičnog nasilja zbog kog se razvode, kao i o Marijinom zdravstvenom stanju.

- Ja se ne opterećujem tim dijagnozama, šta god da mi kažu, ja bih prihvatila kao prehladu. Slušam savete lekara, ali najviše sebe slušam, jer mislim da mnogo toga ide iz glave. Ovo su neke tehničke stvari koje ne mogu biti iz glave. Imam skolizio u kifozu kičme, na desetine diskushernija, imam neke frakture u glavi i tešku anemiju koja narušava kvalitet života. Trudimo se da mi kvalitet života bude bolji, ali da će nešto suštinski biti bolje, neće - rekla je Marija.

U medijima se za Marijino ime vezalo da joj je ostalo još nekoliko sati života, što je mnoge uznemirilo, te se ona tako osvrnula i na ovo.

- To su nam rekli za našu prevremeno rođenu ćerkicu je važio taj naslov, jer se zna da su prva 72 sata neizvesna, ali niko meni nikad nije rekao. To je jedan od najtežih perioda našeg života. Meni govore svaki dan da to može da se desi ako se ne budem pazila. Mora red, rad i disciplina - rekla je Marija.

Ono što je sigurno, jeste da je u njihovom slučaju ljubav pobedila, te se Bulat dotakao i ove teme i istakao da ne zna od kada počinje njihova "bitka".

- Ne znam od kada počne ta bitka, od kad ustanu patuljci ili kada se uvuku u krevet (osmeh). Ona ustaje malo kasnije, jer se budi noću od bola. To je neki način života, jer silom prilika se prilagođavamo uslovima. To je naša čuvena rečenica: "Je l' ti misliš da ja volim da ležim ovde, a da ne izađem u park, na primer?!" - rekao je Marko.

Marija je za sam kraj otkrila i kako se oseća sada, kao i kakve su prognoze.

Njeno stanje je standardno loše. To traje ljudi, to je godinama loša situacija kod nje. 14-15 diskushernija, skolioza i kifoza, hronična anemija, srce joj lupa 120 u minutu, a nizak pritisak. Uzlupan organizam - rekao je Bulat, a onda se Marija nadovezala:

- Biće sve bolje. Nas dvoje jesmo okej, iako je Marko napravio šta je napravio, ali zahvaljujući tome ispričali smo ono što bi ostalo pod tepihom. Da, da, da, živimo zajedno. Što se mog stanja tiče, podigla bih sve na noge, možete. Stanje će mi biti lošije i lošije, a na meni je i na ljudima oko mene da taj stil života. Bolnice su mi svakodnevna rutina, za sada, a šta me čeka, videćemo. Opuštanja nema, ali definitivno treba da ti se desi tako nešto da bi promenio način života - rekla je Marija s knedlom u grlu.

Autor: N. Ž.