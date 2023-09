Despić je podelio detalje o svom odrastanju i putu ka uspehu. Istakao je da je odrastao u blokovima na Novom Beogradu i da je imao viziju budućnosti. Kroz sport i društveni život, izgradio je svoju ličnost.

Srpski turbo folk reper, tesktopisac i izvođač, tatoo majstor Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, u tandemu sa "Pljugicom", Lukom Bijelovićem, prisutan je na srpskoj muzičkoj sceni od 2019. godine, sa tri uspešna singla do 2023. postao je poznat u veoma kratkom roku.

Često ga vezuju za kontroverzne nastupe na kojima prisutne "blagoslovljava" udarcima svoje patike po glavi, dok su, ipak, najsrećniji oni fanovi, koji dožive tu čast da mogu videti i dodirnuti palac na Despićevoj nozi koji se "probija" iz njegove pocepane čarape. Tim performansima je čini se zaista jedinstven na ovim prostorima.

Ipak i na veliku žalost vernih fanova, nisu svi te sreće.U Banjaluci, ovom tandemu zabranjeni su performansi. Gradonačelnik tog grada Draško Stanivuković ukinuo je nastupe zbog promocije pogrešnih vrednosti, istakavši da je „zabranio primitivizam, a ne umetnost”.Brojne su polemike na tu temu, ipak, Despić je - na opšte oduševljenje roditelja, obećao da će ostati "veran" i da "neće prestati da udara svoje fanove patikom po glavi i da im baca čarape u glavu", pa je svima laknulo.O ovome je pričao upravo Dragomir Despić Desingerica.

Despić je podelio detalje o svom odrastanju i putu ka uspehu. Istakao je da je odrastao u blokovima na Novom Beogradu i da je imao viziju budućnosti. Kroz sport i društveni život, izgradio je svoju ličnost.

- Ovde te vaspitavaju društvo i roditelji, ali se ti boriš za svoja prava.

Bavio se sportom i uporedo je imao aktivan društveni život, a istakao je da nije bezveze izreka "s kim si takav si".

- Dolaziš u razna iskušenja u takvoj vrsti odrastanja, neko ima petlju dok je neko glup - posebno u blokovima - rekao je Despić.

Uprkos velikoj posvećenosti košarci, i odricanju zarad sporta i po tri treninga dnevno, njegova energija tražila je akciju i "ludilo":

- Sport mi u mojoj glavi mnogo toga nije dozvoljavao. Nisam imao vremena za drugo. Ne možeš da ideš da piješ, da pušiš, da se drogiraš, iako bi sve to možda probao. Ne možeš da budeš "loš lik" ako hoćeš da budeš broj jedan u nečemu. Muzika me danas vuče ka nekim stvarima... Sad, kad je toliki medijski hajp, ne želim da budem primer drugima i ne želim obavezu - kazao je i nastavio:

- Možda nemam pravo da me boli k**** i da se ponašam tako kao kada nisam bio medijski propraćen, ali ja to nisam tražio - kazao je Despić.

Na voditeljkino pitanje kako se onda zaista tumače njegovi koncerti, kada udara ljude patikom po glavi, on odgovara pitanjem:

- A ko definiše nevaspitanje i nepoštovanje? To je performans. Niko nije otišao sa čvorugom na glavi sa mog nastupa. Stvarno ne postoji takav. Kod mene ništa nije planski, patika je počela spontano, a onda je prerasla u to da mi, bajo, organizam to traži. Pre bi trebalo da se priča o mojim tekstovima nego to što "šijem" ljude patikama po glavi - rekao je, istakavši:

- To je veći društveni problem nego patika u glavu.

Za samo nekoliko meseci od nepoznatog postao je najtraženiji izvođač u regionu i dijaspori.

Na uvode voditeljke - zašto je, onda, u tim tekstovima toliko eksplicitnog materijala, droge i psovki, i da li je onda, on - kao neko ko se potpuno posveti tome što radi, zavistan od svega o čemu piše - Dragomir Despić Desingerica kaže:

- Da sam hteo da "radim gudru", posvetio bih se tome, ne bih pravio umetnost. Nikog nisam ubio, i režiseri rade isto. Ako je film o serijskom masovnom ubici, to nema veze, ali film je bio uspešan, svi mu čestitaju. Ja to radim najbolje i najprofesionalnije što znam. Ne bih mogao onoliko da radim da se drogiram, organizam bi mi puk'o - istakao je, uz dodatak i citat jedne od pesama:

"Večeras želim samo brza kola lake žene". Kada pišem tekst ubacim se u mozak prosečnog Balkanca. Svako želi da živi bolje i to je taj "gas".

Autor: M.K.