Bivši zadrugar Stefan Karić danas se tokom uključenja u emisiju "Premijera Vikend - Specijal" osvrnuo na dešavanja sa Natašom Šavijom, na svoju ljubav, ali i na pokojnu misicu Dijanu.

Tom prilikom, on se takođe osvrnuo na dešavanja u "Eliti", te je prokomentarisao i razvoj odnosa i situacije između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

- Janjuš je odlepio za njom, on Jovanu koristi da pravi ljubomornom Aneli, igra igru. Aneli je tip njegove devojke, ona zna šta radi... Ona radi sve što radi Stanija, ne misli uopšte na njegovo dete... Ne može niko da oduzme nešto tek tako, a da li se ona zaljubila to ne znam. Duhovit je Janjuš i šarmantan, ima to nešto na šta padaju devojke... Mislim da će Janjuš zauvek voleti Maju i da će mu biti rak rana - rekao je Karić.

Takođe, on se osvrnuo i na brak Anite Stanojlović i Jovane Tomić Matore, na čijem je venčanju i prisustvovao.

Iznenadili su me, mislio sam da će taj brak brzo pući. Anita je mlada, a Matora je teška. Zajedno su, skladne su i želim im svu sreću. Ja se nadam da će opstati. Uvek se vadimo na zatvoren prostor, ali to je isto kao napolju - rekao je bivši zadrugar.

Autor: N. Ž.