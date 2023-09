AFERA 'NAOČARE' TRESE TLO ŠIMANOVACA! Nakon spekulacija da je Osman POKLONOM hteo da ISPROVOCIRA Mensura, oglasio se Karić i otkrio istinu o svemu!

Tokom današnjeg komentarisanja podele budžeta Milice Veličković, Milena Kačavenda iznela je da je načula da sunčane naočare koje nosi Luka Majčica, da su one nekada pripadale Mensuru Ajdarpašiću, koji ih je dao Stefanu Kariću.

S obzirom na to da se komentariše kako je Luka namerno poneo te naočare kako bi provocirao Mensura, kao i da je za to zaslužan Osman Karić, stupili smo u kontakt s njim, koji nam je otkrio kako je došlo do njihovog upoznavanja, kao i da li je baš on dao Luki naočare kako bi provocirao Ajdarpašića.

- Luka Majčica je, kao što znate ili ste možda čuli, došao u našu kuću kao Stefanov poznanik sa tiktoka. Došao je dečko da potpiše Ugovor za ulazak u "Elitu" i ostao kod nas u gostima sve dok nije ušao u istu. Za momka dok je boravio kod nas mogu reći samo reči hvale, dobar, vaspitan i kulturan. Ali da se vratim na temu famoznih naočara. Luka je imao svoje naočare koje mu je izgrizao naš pas Laki. Luka je bio u bazenu i ostavio naočare koje su završile u čeljustima našeg psa. Nisu to bile ni prve ni poslednje koje je pas izlomio ovog leta, izlomio je i moje i Kristinine i to više pari. Naravno, ne krivim psa i ne teretim, jer smo mi koji smo ostavljali naočare pored bazena na ivici krivi. Luki smo odmah Stefan i ja ponudili naše naočare koje zaista imamo u izobilju ,da odabere koje hoće u znak izvinjenja. Međutim, Luka je izabrao baš te koje je Stefan dobio, tj. zamenio sa Mensurom posle "Zadruge 5". Mogu reći samo da je Luka znao kroz razgovor sa Stefanom za tu trampu, ali isto tako znam da mu ni ja ni Stefan sigurno nismo rekli da prkosi Mensuru sa njima - rekao je Osman, te je nastavio:

Ja opet mogu reći da sa Mensurom nisam u kontaktu i ne pričam sa njim iz nama već poznatih razloga gde nije stao uz mene kada je trebao a toliko sam mu pomogao kada je trebalo i bio uz njega.Nije me ispoštovao i to je razlog.Stefan je donekle izgladio odnose sa Mensurom koliko ja znam - zaključio je Karić za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić