Tanja Savić i Muki se TAJNO VENČAVAJU u Las Vegasu! Evo i ko će ih VENČATI! Ovo su detalji!

Tanja Savić i Muhamed Muki Bešić izgovoriće uskoro sudbonosno "da" i to u Las Vegasu!

Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskom pevačici, njih dvoje, odmah nakon pevačicinog razvoda od zvaničnog supruga Dušana Jovančevića, venčaće se u ovom američkom gradu greha i kocke. Oni su odlučili da o ovome zasad ne govore nikom, pa ni svojim roditeljima, koji se od prvog trenutka protive ovoj vezi.

- Tanja jedva čeka da se razvod od Dušana i zvanično okonča. Ona i Muki su se dogovorili da se venčaju u jednoj od onih kapelica u Las Vegasu, poznatoj po tome što je matičar obučen u Elvisa Prislija. S njima će tog dana biti samo kumovi. Tek kad se bude sve završilo, obavestiće i svoje roditelje o svemu. Golupčići će nakon venčanja ostati u Americi, ali Tanja još uvek nije 100 odsto sigurna da li će se tamo zauvek i preseliti s decom ili će to biti na samo nekoliko meseci - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Njih dvoje planiraju i veliku svadbu na proleće ili leto sledeće godine u Srbiji. Nadaju se da će se do tada sve iskristalisati i da će rešiti problem koji imaju sa svojim roditeljima zbog razlike u godinama i veroispovesti. Tanji je baš teško palo kad je njena majka pre nekoliko dana javno rekla da se protivi njenoj udaji i da joj to ne treba u životu jer ima dvoje dece. Iako je to demantovala više puta i pričala kako se njena majka Živana nikad dosad nije oglašavala u medijima, istina se ne može sakriti, te je sada svima jasan stav njene porodice o svemu. Ona pokušava da bude pozitivna, ali joj nije svejedno kad zna da nema podršku onih koje najviše voli - završava naš izvor.

Podsetimo, pre nekoliko dana na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome je u prvom planu Tanjin verenički prsten, kojim ju je Muki verio na letovanju u Egiptu, što je Kurir prvi i otkrio i to pre tačno mesec dana.

- Tanja, mnogo ti je lep taj prsten - rekao joj je prijatelj dok ju je snimao.

- Je l' sija - upitala je pevačica.

- Au, sija kao Las Vegas. Od koga si to dobila? Aha, to je ovaj gospodin ovde. E, hajde da nazdravimo pošto smo zakazali svadbu. Nećemo još da otkrivamo kad je datum, živeli - odgovorio je on.

Inače, naš izvor nam je ranije objasnio zbog čega se Tanja plaši selidbe u Ameriku.

- Muki insistira na tome da se nakon venčanja odsele za SAD. Njemu je tamo baza, godinama živi i radi u Americi i tamo je svoj na svome. On ne želi da s Tanjom ima brak na daljinu. Objasnio joj je i da bi tamo njeni sinovi mogli da nastave školovanje i da bi to bilo najbolje za sve. Tanji se ta ideja sviđa, ali svesna je da bi to značilo i kraj njene karijere. To joj se već jednom desilo kad se preselila u Australiju. Jedva je uspela da se koliko-toliko vrati na scenu u poslednjih nekoliko godina, ali ovo bi je ukanalilo. Ni sama ne zna šta da radi, još uvek vaga - ispričao nam je sagovornik.

Autor: M.K.