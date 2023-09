Situacija u rijalitiju se zahuktava, a ljubavne drame, svađe, kao i nove ljubavi samo se nižu iz dana u dan kada je reč o najjačem projektu ružičaste imperije, rijalitiju "Elita".

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditeljka Ana Radulović ugostila je Stefana Karića, a tom prilikom se u emisiju uključio Lazar Čolić Zola, koji je prokomentarisao situaciju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice.

- Ovde Zola pri telefonu...Nazvao sam najviše jer vidim da me non stop pominju, mnogo ljudi mi piše zbog one poruke koju sam poslao za "Pitanja novinara" vezanih za Bebicu. Spominjao me je u "Eliti" dosta, hajde nema veze to, ali kada su ga ljudi pitali ko sam ja, on me je ponižavao. Prošle sezone mi je sve vređao nasjtrašnije, majku mi je vređao, dedu. Ustao je čovek i rekao da se razume oko struje, rekao sam da mi varniče tes**si i da ću da ga zovem posle "Elite" da mi popraviš. Vidim da su neki ljudi protumačili poruku da sam hteo da zaštitim Miljanu i da sam stao u njenu odbranu. Ja sam imao potrebu njemu da odgovorim, ja sam njom nemam ništa. Naravno da ima dosta ljudi koji me podržava, koji mi pišu da sam na neki način dao njoj neki gas, vetar u leđa. Ne, nisam stao na njenu stranu, nisam ja zaboravio šta je ona meni posle toga uradila. Ja ništa nisam kriv, ona je prema meni bila takva u nekim situacijama da ja ne mogu da opišem, a trudio sam se da budemo zanimljivi. Nisam poslao nikakvu podršku, želim joj sve najbolje i njoj i njenoj porodici, ali što dalje od mene. Ta porodica je mene upropastila, ja sam kriv za to, ali imam pravo na drugi život, pravo na nove ljubavi. Znaš šta mi je još nelogično?! - počeo je Zola, te je dodao:

Jasno mi je da kaže za Miljanu sve najgore, hajde da kažemo da je najgora, ti odjednom imaš najgore mišljenje o Mariji, u svemu si se slagao sa njom. Ko je Bebica, onaj što gotivi Mariju ili ovaj što je pljuje?! Ti si dve godine hodao za Marijom i nju sve opravdavao, sve što ona kaže, govorio si da je tako, pominje neke gaće. Kada Zolander uđe, nacija znaće, gde je gospođa Versaće izgubila gaće...Hoću da vam kažem da se sve tako izdešavalo, Ana moram da se oglasim, hteo sam da se uključim. On traži od mene spašavanje od Miljane, pa druže, ti si sam jeo go**a, kao što sam i ja. Dve godine si bio uz Mariju i vidi sad odjednom ku**a ti odjednom promenio mišljenje o Mariji Kulić. Ja sam od početka bio u lošim odnosima sa Marijom Kulić, i dalje mislim da je loša žena, pokvarena, zla i podla. Kako on odjednom ima stav o njoj, a dizao je u nebesa?! On ima viši cilj, kao što sam pričao, ispostavilo se da sam u pravu. Nama je bila engima jer se razume u stvari koje su nam bile čudne, kada je počeo da mi priča da izvozi bombe u Avganistan, sve nam je bilo jasno - rekao je bivši zadrugar, a onda je otkrio na koju devojku u "Eliti" je bacio oko:

- Iskreno Ana, sve su devojke lepe na svoj način, na poseban način su simpatične. Mogu da izdvojim, ona Irina Hot je komentarisala, bila mi je zanimljiva i simpatična, slatka i zanimalo me je da li ima nekoga i da li je s nekim u odnosu - rekao je Čolić.

Za sam kraj, prokomentarisao je zbližavanje Janjuša i Aneli Ahmić.

- Moram da kažem za Janjuša i to ću mu reći u lice da nikada u životu nisam video Janjuša lepšeg, simpatičnijeg i harizmatičnijeg nego pored Aneli. Kakva je Aneli kao osoba, kakav je Janjuš, neću da detaljišem, ali kao par, oni su mi perfektni - rekao je Zola.

