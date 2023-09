Saša Popović, kreativni direktor muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koje se emituje na najgledanijoj TV Pink, gostovao je u "Novom jutru" kod Jovane Maksimović i Bojana Dacovića i priložio dokaze o sramotnoj obmani pevačice Jelene Karleuše koja je, bez imalo blama, prošle subote u fotošopu izmenila grafikon koji prikazuje udeo u gledanosti domaćih TV emitera s nacionalnom frekvencijom, ne bi li svoj koncert na Prvoj predstavila gledanijim u odnosu na "Zvezde Granda".

Nova sezona "Zvezda Granda" krenula je baš u subotu na Pinku, a Karleuša je, prema Popovićevoj priči, po svaku cenu želela da se u istom terminu na Prvoj emituje njen koncert.

- U subotu u 21h premijerna, prva "lajt" emisija, samo da upoznamo gledaoce sa pravilima "Zvezda Granda". Jelena Karleuša je imala svoj koncert, snimila je, otišla na Prvu i ponudila da emituju to u istom terminu kada idu i "Zvezde Granda". Dobar sam sa ljudima sa Prve, znam da su oni rekli:"Nemojte to da radite, nemojte da idete na "Zvezde Granda", jer će to biti fijasko. Evo vam termin u petak u 23h". Ne, ona neće, hoće da ide u 21h, kad i "Zvezde Granda" na Pinku. Ovi sa Prve dobili besplatno da emituju taj koncert. U 21h kreće medijski obračun, Jelena Karleuša protiv "Zvezda Granda". Molim vas, ljudi sa Prve se hvataju za glavu, znaju da je to... Gde ćete lopatom na bager?! - počeo je priču Popović, koji je priložio grafikon koji jasno pokazuje da je u 21:04h Pink, gde se u tom trenutku (sve do 21:15h) emituje marketing, neuporedivo gledaniji od koncerta Karleuše, koji je počeo u 21h.

- Orion je provajder koji ima svoju aplikaciju, ovo je aplikacija koju vidimo u real time-u. Nije sto posto tačna, ali, recimo, 90 odsto daje tačnosti i po njoj, otprilike, znamo kako će AGB Nielsen, zvanična agencija koja meri gledanost, tačno objaviti gledanost, koja je sto posto tačna. U 22h smo odavno patosirali Karleušu, Prva je pala.

Popović otkriva i u kom trenutku je Karleuša, svesna svog debakla, odlučila da pokuša da obmane javnost.

Ja u 22:41h snimio sam ovaj grafikon, slao sam ovim mojima u žiriju. Marija Šerifović u 22:41h stavlja na svoj Instagram profil ovaj grafikon. Jelena Karleuša, pošto jedino prati Mariju, vidi ovo i šta se dešava?! Ludilo neviđeno koje nikada niste videli u istoriji merenja gledanosti! Jelena u fotošopu menja Prvu i Pink i ispada da ona ima 21 SHR na Prvoj, a mi 5.3 SHR na Pinku! Da li je ovo normalno?! Ovo je takva obmana, lažiranje, falsifikat kakav nikada do sada još nismo imali priliku da vidimo!

Odmah ujutro, zvanična agencija za merenje gledanosti AGB Nielsen objavljuje grafikon koji pokazuje jasnu sliku - da je Pink bio neuporedivo gledaniji od Prve, te da su "Zvezde Granda" u potpunosti potukle koncert Karleuše.

Mi smo imali 23.26 SHR, treći u danu, ona 6.21 SHR, 28. u danu. Ovo su zvanični podaci, tu nema laganja, ovo vam je sto posto tačna gledanost. Ona je na 28. mestu! Znate šta znači SHR 6 na nacionalnoj televiziji?! To vam je statistička greška! Vi kad ugasite nacionalnu TV, kada je crno, nema programa, SHR je 4-5 odsto, a ona je imala 6! Dok je živa pratiće je u CV-ju da je preko "Zvezda Granda" imala 6 odsto! "Lov i ribolov" imaju 12 odsto SHR, pa te ribe su gledanije duplo nego što je Jelena Karleuša sa svojim koncertom! Ponavljam ponovo, pa gde ćete lopatom na bager?! "Zvezde Granda" traju dvadeset godina.

Rezultate iz susedne Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine Popović je najavio uz rečenicu:"Ovo me je sramota da gledam, verujte mi, ovo je neverovatno":

"Zvezde Granda" u Makedoniji na prvom mestu, ona na 57. Ne da smo je razbili u Makedoniji, nego smo je odvalili, da ne zna gde se nalazi! Gledajte spektakl u Bosni i Hercegovini, kakav nikad niste videli u životu! Mi smo 31.32 odsto, a nju su jedva izmerili, 0.22! To nije ni jedan posto šera, ovo je ispod statističke greške, ludilo! Od 300 emisija koje su se emitovale u Bosni i Hercegovini, "Zvezde Granda" su bile na prvom, a ona na 289. mestu, nema 1 odsto šera! Pa, niko nije okrenuo kanal da pogleda koncert Jelene Karleuše! Mene je sramota što sedim ovde i pričam o ovome, o ovakvom fijasku i propasti Jelene Karleuše. Ona sada može da piše šta god hoće, ali u CV-ju ostaju ovi podaci. Ne znam da li je ovo bezobrazluk, šta je ovo, ali ovako izaći i ovo pričati... Ovo je neopevana glupost, bezobrazluk, nešto što se nikada nije desilo u prezentovanju merenja gledanosti.

Popović je tokom razgovora stao u odbranu i mlade folk zvezde Aleksandre Prijović, koja je rasprodala tri beogradske arene, dve zagrebačke i sarajevsku Zetru, a koja se zbog toga našla na tapetu Karleuše. Takođe, Popović je istakao da je najveća muzička zvezda Ceca Ražnatović, članica žirija "Zvezda Granda", i dalje trn u oku Karleuši, te zaključio:

Ja sam sada ukapirao da ona ništa nama nije doprinosila u gledanosti, faktički nas je vukla dole. Kada je izašla iz "Zvezda Granda" 2021., naredne sezone su bile gledanije nego kada je ona bila. Neće je narod, šta ja da radim?! - poručio je Popović.

