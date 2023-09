ZBOG OVOGA SE NISU OKUMILI! Maja Berović otkrila razlog zašto Damir Handanović nije bio sa njene LEVE STRANE na venčanju sa suprugom Alenu!

Pevačica Maja Berović i kompozitor Damir Handanović godinama imaju uspešnu saradnju, koja je prerasla i u prijateljstvo.

Kako su godinama veoma bliski, Maja je želela da je Damir venča sa njenim sadašnjim suprugom Alenom. Međutim, sada je prvi put otkrila zbog čega je na kraju ipak odustala od te zamisli.

Naime, njih dvoje su gostovali zajedno u emisiji "Amidži šou", a nakon toga u izjavi za "Ekskluzivno", Maja je ispričala šta je bio razlog da im kumstvo propadne.

- Mi smo trebali da se okumomo kada sam se ja venčavala... I ja sad moram njega da kritkujem, znaš, pošto je on imao zapravo jedan period svog života kad je mnogo leteo u nebesa, u vazduhu i to je rezultiralo tome da on ne bude moj kum, ali to sad nema veze. Ja sam to njemu oprostila, nikad se nisam ljutila zbog toga. I eto, možda u nekom drugom životu - rekla je Maja kroz smeh, dok je Damir pomno slušao, a zatim se nasmejao i rekao:

- Da, sad čekamo nešto novo. Nema šta napravićemo to, šta, ima i drugih stvari gde to možemo da implementiramo.

Autor: Pink.rs