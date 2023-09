NAKON ŠTO SU JE PRETUKLI, DENIZ DEJM DOŽIVELA NAPAD HISTERIJE! Objavila uznemirujuć SNIMAK, urla i čupa kosu s glave!

Nije joj dobro!

Bivša zadrugarka i starleta Deniz Dejm je nedavno pretučena u Beogradu. Deniz se polako oporavila, a za fanove je imala jednu molbu. Naime, ona je objavila uznemirujući video, na kom urla iz petnih žila i moli ljude da je ostave na miru. Bivša zadrugarka molila je za malo mira i tražila je fanovima da je ne zovu non-stop, jer nema vremena za njih, a jasno je da Deniz trenutno nije raspoložena za društvo. Mnoge njene pratioce je ovaj video zabrinuo i smatraju da se krije mnogo veći problem:

- Prestanite da me zovete 20 hiljada puta, poštujte moju privatnost, radim neke bitne stvari, pričam sa advokatom. Ne mogu više, ja ću da poludim, pustite me, dajte mi malo mira - vikala je Deniz.

Podsetimo, ona je jezive detalje napada iznela u jednoj emisiji, pa je rekla sledeće:

- Nije dugo trajalo, brzo su došli mi pristigli u pomoć. Imala sam presek sećanja, nešto me je vukao, te me šutirao. Imam i na nozi povrede, onda sam otišla pravo u Urgentni centar. Ne znam o kome se radi, policija istražuje, radi sve da saznaju ko je to. Malo je problem jer ja ne znam ko je nasilnik - istakla je Deniz.

Autor: Pink.rs