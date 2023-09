TRUDNA ALEKS NIKOLIĆ! Saznajemo: Raskinula veridbu sa Carem, pa saznala da ČEKA NJEGOVO DETE!

Aleksandra Aleks Nikolić, pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga", u blagoslovenom je stanju, saznaje Pink.rs!

Ona je zatrudnela sa doskorašnjim verenikom Filipom Carem, takođe bivšim učesnikom "Zadruge", a da je u drugom stanju saznala je nedavno. Inače, u trećem je mesecu trudnoće, a lepe vesti i dalje krije od najbližih.

Osećanja su joj, prema priči našeg izvora, pomešana - srećna je, ali i uplašena, budući da je saznala da je trudna sa Carem tek nakon što su na buran način stavili tračku na veridbu i ona se iz njegove rodne Crikvenice vratila u Beograd.

Istina je to što ste čuli, Aleks jeste trudna, samo nikom ne priča, dugo je razmišljala šta uopšte da radi i kako da se ponese u situaciji. Užasno joj je teško bilo, raskinula je sa Carem na onakav način, razočarana i povređena se vratila u Beograd i tek posle nekog vremena saznala da je trudna, da čeka baš njegovo dete - počinje priču izvor za Pink.rs i nastavlja:

U trećem je mesecu trudnoće, definitvno će da rodi. Sad i kada bi htela ne bi mogla da prekine trudnoću. Raduje je to što će postati majka, to je oduvek želela, o tome maštala i željno iščekivala taj dan, ali nije mogla ni da pretpostavi da će okolnosti biti baš ovakve - da čeka dete čoveka koji ju je povredio, sa kojim je prekinula svaki kontakt i sa kojim nije u vezi. Baš je zeznuta situacija, iskreno, nisam ni siguran da li mu je uopšte do sada rekla da će roditi njegovo dete. Negde se, čini mi se, u glavi već pomirila sa tim da će biti samohrana majka što je, složićete se, vrlo teško i izazovno. Videćemo šta će na kraju biti i kako će Car reagovati, šta će učiniti - zaključio je izvor za Pink.rs.

Aleksandra Nikolić do objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive.

Podsetimo, Car je Aleksandru verio u "Zadruzi" 2. jula ove godine, a nakon završetka rijalitija nisu se odvajali - vreme su pretežno provodili u Crikvenici, u Hrvatskoj, a danima se pisalo i pričalo i o njihovom romantičnom putovanju u Pariz.

Ipak, više puta su ih pratile priče o raskidu veridbe, do kog je ubrzo definitivno došlo, a jedan od uzroka jeste Filipovo neverstvo. Aleks je danima ćutala nakon raskida, a potom se jedne večeri, pre desetak dana, oglasila na Instagramu.

- Ne želim da udaram na bilo kakvu patetiku, mislim da se trenutno po meni vidi u kakvom sam stanju. Ne bih zaista želela da produbljujem niti da pravim cirkus od svega ovoga. Želim samo da kažem da neke stvari koje su tamo ispričane nisu istina. Ja sam želela i te kako da živim sa njim, preselila se tamo, a on je taj koji očigledno nije želeo. To sam želela da kažem, da podelim sa vama, jer mi je više preko glave da budem najgora u svemu, da budem ja ta koja nije u pravu, veštica... Doduše, briga me je šta će ko misliti, ali vreme je nekada i da se kaže istina - zaključila je ona 18. septembra.

Inače, Aleks se u međuvremenu blago povukla sa društvenih mreža, a tokom teških, izazovnih dana uzrokovanih raskidom veridbe, a potom saznanjem da je trudna, spas i mir našla je u manastiru, ali i kod psihoterapeuta.

- Preporođena sam, iskreno ja jako dugo nisam bila ni u crkvi, ni u manastiru, a sve je to uticalo na mene. Osetila sam veru u sebe i da je pravi trenutak da odem u manastir. Neću se zamonašti, ali lakše mi je - rekla je Aleksandra pre nekoliko dana za Blic i dodala:

- Razgovori sa stručnim licem dobro dođu. Potražila sam stručnu pomoć i dosta sam bolje, živimo brzo, dugo sam bila u rijalitiju, imala sam prekid veze, pa veridbu, dosta stresnih situacija sam imala. Ako čovek vidi da mu nije dobro, zašto da ne potraži pomoć - objasnila je ona.

Autor: D. T.