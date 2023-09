NA NJENU PRIČU NIKO NIJE OSTAO IMUN! Tamara Božović završila je SAMA NA ULICI, bila je i KIDNAPOVANA, a evo kako je izgledala kao dete! (FOTO)

Sinoć je u "Eliti" bila jako teška noć, jer su učesnici rijalitija "Elita" otkrivali šta smatraju kao svoju najveću gršku u životu i tom prilikom sa milionima gledalaca podelili svoje teške životne priče, posle kojih niko nije ostao imun.

Tako je i rijaliti učesnica, Tamara Božović u svom izlaganju istakla da od kako se rodila živi dobro i zlo, da je kroz život prošla mnogo više onog lošeg, nego dobrog, te i da je bila kidnapovana, što je mnoge gledaoce, ali i njene cimere ostavilo bez teksta.

- Od kako sam se rodila, živim i dobro i zlo, više sam prošla loše nego dobro. Život me ne mazi, loše sam shvaćena i sa tim se borim celoga života, kroz moje greške sam samo ojačala, najveća greška mi je što puno praštam ljudima, i što ne iskoristim onaj momenat da uzvratim udarac koji su zaslužili jer sam celog života branila pogrešnu armiju koja me sputavala. Sve što sam položila sam ostvarila, zaradila i stekla sama. Ono što niko ne može da mi vrati jeste vreme izgubljeno sa moja dva sina. Bogu hvala za sve što čini za mene, jer kada ljudi nisu imali razumevanja, ja sam to činila. Nešto sebi ne mogu da oprostim jer nisam imala načina kada sam se pobunila protiv tradicije kao žena romkinja, koja želi da živi svoj život onako kako jedno žensko dete želi da živi, bila sam kidnapovana, u svakoj lošoj situaciji sam nalazila i dobre stvari. Jedini iskren prijatelj mi je u životu bio moj tata, ali onda kada je trebao da bude tu nije bio tu - istakla je Tamara, te je dodala:

Jedino nepovratna investicija u životu jeste vreme, a to vreme sa mojim sinovima niko ne može da mi vrati. Moja familija mi je okrenula leđa, ostala sam na ulici. Ponosna sam na sebe što nisam potrčala u muški zagrljaj, nego sam se hrabro borila, i stekla da dobijem sud za svoja dva sina. Zbog čoveka sa kojim sam živela 9,5 godina u braku, njegova majka je podmetnula velike zamke, sud koji sam dobila pravo na svoju decu, i ja imam život iza sebe zbog toga što sam živela na ulici, družila sam se sa uličnim i fer igračima - rekla je Tamara.

Na ovu priču definitivno nije niko mogao da ostane imun, a portal Pink.rs došao je u posed njenih fotografija iz detinjstva. Naime, ova prva fotografija joj je zapravo i jedina fotografija sa roditeljima, kako nam je rekla pre ulaska u "Elitu".

Takođe, u nastavku možete pogledati još neke od fotografija iz njenog porodičnog albuma.

Autor: N. Ž.