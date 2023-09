Ovo se ne propušta!

Nakon letnje pauze i na oduševljene milionskog auditorijuma, 2. oktobra na televiziju Pink stiže nova sezona hit serije Žarka Jokanovića, „Zakopane tajne“, i emitovaće se u dobro poznatom terminu – radnim danima u 21 čas.

Gledaoci će ponovo videti likove koje su zavoleli, sa kojima su se saživeli, one koji su ih nervirali, one koji su ih nasmejali, ali će se upoznati i sa nekim novim likovima, koji će sasvim sigurno doneti nova uzbuđenja i dovesti do otkrivanja novih tajni. Porodica Doder i svi koji su na neki način povezani sa njima, nastavljaju svoj put tokom kog će se otkriti tajne koje će promeniti njihove živote iz korena.

U velikom finalu prve sezone „Zakopanih tajni“ otvorena su mnoga pitanja, a neki odgovori gledaoce očekuju već od ponedeljka na televiziji Pink. Jedna od tajni koja otkrivena, a koja je potresla Doderove, jeste da je Lala Doder u stvari Klara Kos, autorka romana „Ogoljeni“. I dok je Balša bio u dilemi kako da nastavi brak sa Lalom nakon ovakve izdaje, Lala je otkrila šokantnu istinu o smrti njenih roditelja.

Naime, Lala je posetila misterioznu vlasnicu antikvarnice, Olgu Aslanovu, koja joj je zamerila što je pogazila sećanje na svoje roditelje udavši se za Balšu Dodera. Lala je zbunjena zbog ovakvog Olginog stava, nakon čega joj Olga govori bolnu istinu – da je požar u kom su stradali njeni roditelji podmetnuo čovek iz Državne bezbednosti i to Miraš Doder, Balšin otac.

Potresena nakon ovog saznanja, Lala kod kuće otvara pisma koje joj je Olga dala, a koja su dokaz da je Miraš izazvao smrt njenih roditelja. U trenutku kad Balša ulazi u radnu sobu i kada Lala želi da se suoči sa njim, vidi ga u krvavoj košulji i saznaje da je Tadija teško ranjen.

Kako će Lala podneti Tadijinu borbu i da li će njegovo teško stanje učiniti da Doderovi zaborave na sve sukobe, bar na kratko, gledaoci će saznati u novim epizodama „Zakopanih tajni“.

Večita borba dobra i zla, sukob sveta bogatih i sveta siromašnih, ljubavi i strasti, izdaje, podmetanja, spletke, zavist, pohlepa, izneverena očekivanja, borba za novac, moć i uticaj, težnje za pravim vrednostima, ali i elementi trilera – samo su delić onoga što će publika gledati u drugoj sezoni serije „Zakopane tajne“ od ponedeljka 2. oktobra, radnim danima u 21 čas samo na televiziji Pink!

Autor: N. Ž.