'OVAJ FOLIRANT MI SVE VREME ŠALJE GLASOVNE!' Maja iznela u javnost nove detalje o Caru, evo kako pokušava da se opere! Nakon što ga je RASKRINKALA DO KOSKE, spremna da obelodani sve do kraja! Filipu se ne piše dobro! (FOTO)

Pripretila mu javno!

Iako je danas Aleksandra Nikolić obelodanila da je trudna sa Filipom Carem, o čemu je Pink.rs prvi pisao, on nije prestao da se javlja svojoj bivšoj devojci Maji Marinković, te je ona za medije, otkrila da joj se on javio ponovo pre dva sata.

Maja je putem storija na Instagramu otkrila da joj Car i dalje šalje glasovne poruke i da je uznemirava i pokušava da se opere od svega što je radio, pa mu je javno pripretila da se sprema da iznese do sve do kraja.

- Ovaj folirant mi sve vreme šalje glsovne poruke, kao ja ne znam o čemu se radi, ne uznemiravajte me, čekam dete. Gospode bože, kakav bolesnik. Javno je objavljeno sve crno na belo, ja ne znam šta više nije jasno. Ukoliko nastavi da me uzenmirava i da pokuša da okrene priču, izbaciću apsolutno sve, a onda mu ne bih bila u koži. Čovek je patološki lažov i bolensik koji me proganja, mora da shvati da sa mnom igranja nema i da njegova reč nema težinu. O tim stvarima je trebalo ranije da misli, samo maloumne osobe mogu da poveruju u njegovu priču posle svega - napisala je Maja na storiju na Instagramu.

Autor: Pink.rs