'TO SU DEMONI I SATANIZAM' Jovana Jeremić žestoko udarila na Mileta Kitića: Nedopustivo je da se jedna takva zvezda tako ponaša!

Bez dlake na jeziku!

Jovana Jeremić oštro je osudila ponašanje Dragomira Despića Desingerice, koji publiku udara patikom po glavi na nastupima, a nakon što je njegovo ponašanje "iskopirao" i stariji kolega Mile Kitić, voditeljka nije ostala imuna, pa je folkera isprozivala javno.

- Reći ću samo jednu rečenicu, kriza matorih godina. Nedopustivo je da se jedna takva zvezda tako ponaša. To ne smeju da budu uzori omladini, ko se drogira, ko se tako demonski ponaša... To su demoni. Ne bih želela da satanizam zavlada našom scenom - rekla je Jovana.

Podsetimo, Jovana Jeremić je, nakon što je gradonačelnik Banja Luke zabranio nastup ovog dvojca, istakla da razume njegov potez i da se slaže sa njim.

- Uvek ću kritikovati ono što nije moralno i što nije dobro pa makar se to nekom sto puta ne bude sviđalo. Rekla sam šta imam za takvo ponašanje, ne mogu to nazvati napadom i ne bojim se uličnih dobacivača - rekla Jeremićeva.

- Ja znam šta je Draško želeo. I jednim delom ga apsolutno razumem. Ne može da bude normalno da neko udara patikom u glavu na nastupu ili mokrom čarapom i da svi ćčute. Ljudi, to nam truje naciju, pričamo realno! Pevači moraju da povedu računa. Dosta je bilo sa tim pozivanjem dece na drogu, blud, nemoral, razvrat. Mislim da je tome odzvonilo. Nenormalno je da nekoga gađaju mokrom čarapom na nastupu. To je čist satanizam, glorifikovanje zla kroz pesme... Moraju da povedu računa o svojim tekstovima. Glorifikovanje zla, satane, to je nedopustivo - istakla je Jovana u emisiji.

