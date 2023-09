NEMA NI SREDNJU ŠKOLU, A ZARAĐUJE NENORMALNO ZBOG SVOG TALENTA! OVO JE ISTINA o Priji koju malo ko zna, zbog OVOG POTEZA je sahranila estradu!

Pevačica Aleksandra Prijović, važi za jednu od najaktuelnijih pevačica mlađe generacije, a njeni sami počeci intrigiraju mnoge. Pevačica se proslavila učešćem u takmičenju "Zvezde Granda" a od tada njen put se razvio i mnogo se razlikuje od samih početaka.

Postala je jedna od najtraženijih pevačica u Srbiji, a ono što je njoj pošlo za rukom je malo kome.Naime, nakon zakaszivanja koncerta u beogradskoj Areni, karte su rasprodate u rekordnom roku, a pevačica je zablistala na svom prvom, od tri koncerta. Može se reći da Aleksandra živi san cele estrade, a dok se mnogi dive njenom uspehu, ima i onih koji joj spočitavaju to što je napustila obrazovanje zbog pevanja.

Rođena je u Somboru 22. septembra 1995. godine, a odrastala je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. Talenat za muziku je nasledila od bake i majke Borke koje su, takođe, pevačice. Od malih nogu je pevala na priredbama i društvenim događajima.

Kada je imala samo 13 godina, snimila je dve pesme, "Majko" i "Boli svaka tvoja reč", a veliki uspeh postigla je 2015. pesmom "Za nas kasno je", jedan od njenih najvećih hitova. Sa 14 godina počinje aktivno da peva i da se takmiči u "Zvezdama Granda" gde se istakla neverovatnim vokalnim sposobnostima. Prva pesma koju je snimila nakon završetka takmičenja vinula ju je u zvezde i otvorila sva moguća vrata.

Prijovićka je mnogo uložila u svoju karijeru, ne štedeći na kvalietu pesama i spotova. Nakon nekoliko izbačenih singlova, počela je da snima visokobudžetne albume.Zbog prirode posla kojim je počela da se bavi, pevačica je zanemarila školu, a do diplome srednje škople, deli je samo jena godina - koja joj je ostala nedovršena.

- Osnovnu školu sam završila u Belom Manastiru i bila sam odličan đak. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Prosto, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se desi nešto o čemu si oduvek maštao, kao ja o pevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu, rekla je pevačica i dodala:

- Dosta sam putovala zbog takmičenja za Beograd i nastavu sam ostavila po strani. Ne mogu da kažem da me nije sramota što nisam završila četvrti razred. Kajem se i svakako želim da završim školu, izjavila je jednom prilikom Aleksandra Prijović koja je završila samo tri razreda srednje.

Znajući da je put do uspeha na estradnj sceni zavisi i od fizičkog izgleada, pevačica se u samom startu podvrgla nizu estetskih intervencija.Mnogi njen izgled porede sa Svetlanom Ražnatović, te stalno dobija komentare kako je kopira. Sudeći prema njenom izgledu, uradila je grudi, usne, zube i sitne korekcije na licu.

- Ništa više neću korigovati. Ispravila sam sve što sam htela, izjavila je Aleksandra jednom prilikom, pa dodala:

- Zagovornica sam estetskih zahvata jer žena treba da udovolji sebi i promeni ono čime nije zadovoljna, ali treba znati meru. Ne treba preterivati, da ne ličite na sebe, priznala je ona tada.

Tabloidi su pisali da je pevačica bila u vezi sa Amarom Jašarspahićem, ali nijedno od njih dvoje nije to potvrdilo, niti demantovalo. Aleksandra je priznala da im je tad to dobro došlo jer su bili u žiži interesovanja. Vezu sa kolegom Ljubomirom Perućicom započela je 2013. godine. Njenoj porodici se on mnogo dopao i veza je bila ozbiljna, ali su raskinuli posle dve godine. Početkom 2016. godine se spekulisalo da je u vezi sa najmlađim sinom Lepe Brene, Viktorom Živojinovićem, ali se ispostavilo da je sa njenim pastorkom Filipom. Upoznali su se na žurci koju je organizovao Viktor. Prvi put su se zajedno pojavili na svadbi Slađe Vujičić, pevačice Allegro benda.

Ubrzo su objavljene vesti da je Aleksandra trudna, da je Lepa Brena protiv te veze, kao i da su raskinuli, ali pevačica je to demantovala. Aleksandra i Filip su 2016. godine počeli da žive zajedno na Voždovcu. Ubrzo je usledila veridba, a u junu 2018. godine su priredili veliko venčanje o kome se danima pisalo i pričalo.Kumovi su im bili Aco Pejović i košarkaš Miloš Teodosić, a svadbi su, pored porodice i prijatelja prisustvovale mnoge poznate ličnosti. Par je medeni mesec proveo u porodičnoj vili u Monte Karlu, a potom su krstarili Jadranom u društvu Brene i Bobe Živojinovića. Odmor su završili na Jamajci. Ubrzo su dobili i sina Aleksandra.

Autor: Pink.rs