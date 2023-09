UDARIO JOJ KONTRU! Car obelodanio prepiske s Aleks, PODRŽAO je u odluci da NE ABORTIRA! (FOTO)

Pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Aleks Nikolić večeras je u uživo programu TV Pink ispričala detalje raskida sa verenikom Filipom Carem.

Naime, Filip se uključio u uživo emisiju, te je tom prilikom on izneo svoju stranu priče usled čega je ušao u verbalni klinč sa Aleks, nakon čega je ona otkrila da je bio nasilan prema njoj, tj. kako je navela da ju je čupao za kosu i da joj je lupio šamar.

Između ostalog, ona je istakla da Filip nije imao reakciju kada je saznao da je trudna, kako je rekla, da nije bio spreman na novu životnu ulogu, ulogu oca, te i da je otišla sa idejom da abortira, ali da to nije imala srca da uradi. Tokom njegovog uključenja, s druge strane, on je rekao da je otišla Aleks u Beograd sa idejom da abortira dete, ali da kada je čula da to dovodi njen život u opasnost i dovodi u pitanje da li će ikada posle toga moći da ostane trudna, da to nije uradila, kao i da joj je u tom trenutku poslao hiljadu evra koje mu je ona i tražila.

Sada je Car objavio prepisku na svom instagram profilu u kojoj se jasno vidi da ga je Aleks obavestila da će zadržati bebu, navodeći da ne može i neće ništa da uradi, što je on iz priloženog i podržao.

- Evo reakcije na odluku da rodi - napisao je Car.

Takođe, objavio je prepisku za koju navodi da govori u prilog tome ko se i prema kome kako ponašao, kao i šta mu je Aleks pisala kada je odlazila iz Crikvenice.

Kako se može videti, Aleks mu je napisala da joj je žao što se nekada, kako je navela, ponaša bezobrazno prema njemu.

Autor: pink.rs