U Kragujevcu za Jelenu Tomašević imaju samo reči hvale. Familija, komšiluk i sugrađani oduvek su se ponosili istaknutom pop pevačicom, za koju kažu da je odmalena bila vaspitana i talentovana, te da je iz dobre kuće.

Jelena je u Kragujevcu odrasla s bratom Darkom, a posebno im je teško pala očeva smrt ovog leta.

- Uradili su svi, i ona i Darko, sve što je mogla da uradi uradila je da mu produži život, da ga spase, ali nažalost nije mogla. Divna je Jeca - priča Jelenina tetka i dodaje:

Otac joj je predivan bio, nažalost preminuo je. Ona je to teško podnela, kako ne. Hoću da joj poručim da se drži, da je hrabra, da je svi volimo, i da je najbolja - kaže pevačicina tetka kroz suze.

Komšinica koja živi nedaleko od pevačice kaže da je Jelena dala sve od sebe da pomogne ocu.

- Jako je teško, jako teško je podnela, mnogo se žrtvovala, mnogo pomagala, mnogo ga lečila, mnogo ga vodila kao i brat, stvarno su... Znaš šta kada je jedna složna porodica onda to mora da ide zajedno, ne može to da jedno da vuče na jednu stranu, drugo... To je težak period ali proći će i to kao i sve nas starije koji smo ostali bez roditelja. Samo neka joj je dete život i zdravo i neka bude napredno i daće bog da nam podari još jedno pa bilo Nina ili Nikola nebitno, ali nama bi stvarno bila želja - kaže komšinica koja živi nedaleko od Tomaševića.

Podsetimo, Jelena se letos potresnom objavom na Instagramu oprostila od oca:

Dobri i lepi moj tata! Već nekoliko dana ne mogu da poverujem da je ovo realnost... Da si otišao... Znam da si sa anđelima, jer takvi dobri ljudi kao što si ti zasluže to kroz ovozemaljski život svojom plemenitošću i čestitošću! Hvala ti što si uvek verovao u mene i hvala ti na ljubavi i podršci kroz ceo život. Lepši poklon nisam mogla da dobijem! A sad putuj u svetlost, pusti svoj divni glas da zvoni cela Vaseljena! Volim te zauvek moj anđele čuvaru - oprostila se Jelena od svog oca, za kog je bila veoma vezana.

