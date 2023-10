Neverovatno!

Vanja Živić se trenutno nalazi u najgledanijem rijalitiju, Elita. Ona je od samog ulaska u rijalitu mnogima zapala za oko zbog njenog atraktivnog izgleda.

Crna kosa ošišana na paž, zategnuto telo ukrašeno mnogim tetovažama mnoge ostavlja bez daha, ali ono što je sve zanima je to kako je Vanja izgledala pre tetoviranja i pre odreženih zahvata koje je odradila na svom telu.

Pink.rs vam donosi Vanjine fotografije iz mladosti i pre sinlog tetoviranja.

Crna kosa je i tada bila akutelna, a ono što smo primetili je to da je Vanja i tada plenila svojim izgledom, međutim kod Vanje važi ona narodna da izgleda kao vino, "što je starija, to bolje izgleda", a za to su nema sumnje zasluženi silni treninzi koje je nastavila u Eliti.

Autor: N.B.