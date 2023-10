Da se naježiš!

U novom izdanju emisije "Premijera Vikend - Specijal", reporter i novinar Nemanja Vujičić uključio se direktno iz Skadarlije, gde će sutra biti postavljena bista u čast pokojnom pevaču Tomi Zdravkoviću.

Tom prilikom, obavio je razgovor sa Gordanom, pevačevom udovicom, kao i inicijatorom za bistu.

Bilo bi lepo da dobije taj spomenik. To je neka inicajlna ideja. Tokom leta kada se obeležavala 30. godina, oformisli smo građansku inicijativu da se pokrene i da se vidi kakvo je mišljenje naroda. Prihvaćen je taj predlog, nakon dve godine smo konačno došli do kraja i kako ste rekli u 12 časova će otvoriti taj spomenik - rekao je inicijator, te je na pitanje koliko će biti visoka i teška, rekao je:

- Koliko je teška, ne znam, ali je rađena u prirodnoj veličini, oko 180cm. Prirodna veličina je da bi ljudi mogli da stanu pored spomenika i da se fotografišu - dodao je on.

Kada je reč o utiscima Tomine udovice, Gordana ističe da je za ideju biste saznala pre nekoliko meseci, te i da je jako iznenađena.

Ja sam bila jako iznenađena, saznala sam pre par meseci i nisam verovala da to može da se dogodi. Ovaj grad mu se odužio na jedan veličanstven način...Ja kažem da mu je Skadarlija bila druga kuća, mnogo je vremena provodio ovde. Ja kada dođem u Beograd, kao da sam došla kući i kao da je on tu. Uvek ga čekam, kao da će da dođe. Vraća mi se život sa njim, kada prođem pored VMA i to mi je uspomena na sve što je bilo. Jeste bolno, ali kada god prođem vrate mi se osećanja - rekla je Gordana, te je otkrila kako su izgledali Tomini poslednji dani:

- Ja mogu da kažem da je on jedini bio koji mi je govorio da uzmem dete i da idem odavde, jer se spremao rat. Vikao mi je: "Idi, idi, sprema se rat", možda ne bih ni otišla da to nije bila njegova želja...Kako moj život izgleda?! Sveden je na posao i na kuću, sin je već odrastao. Imam par prijatelja tamo, ništa naročito. Sin nije, a Žaklina stiže večeras, tako da će biti sutra na otvaranju spomenika. On nije želeo, ima tu puno razloga, ali kaže: "Nisam spreman da se suočim s nekim ljudima", bolje nek sazri - rekla je ona.

- Kako biste mi opisali u jednom minutu vašu ljubav - pitao je Nemanja.

- Znaš kako bih opisala?! Kada bih se opet rodila i mogla da biram, birala bih isto. Bilo je svega i lepog i manje lepog. Za mene je bilo jako fino. Nisam ga sputavala ni u čemu, kafana je bila njegova druga kuća. Nisam ni htela da menjam, živeo je kako je živeo, ja sam bila tu da ga propratim. Nikada mu ništa nisam zamerila, želela sam da živi život punim životom - rekla je Tomina udovica.

Gordana je potom otkrila kako je izgledao Tomin život, otkrivši i kako je došlo do njihovog upoznavanja.

Mene nije upoznao u kafani, mene je upoznao u frizerskom salonu. Isto kao i u filmu, identično su napravili. On je malo pripit došao, kucao na prozor i pitao me da li može da se ošiša i tako je sve krenulo...Sin još nije prevazišao neke stvari, ako vam kažem da nije pogledao film, onda znate kakva je situacija, a Žaklina je ipak žensko dete, imala je sa svojom majkom priču i sa mnom, ostala je malo željna svoga oca. Moj sin jako puno liči na Tomu ima mnogo Tominih osobina i pravi poređenja sam sa sobom, ne može da se odvoji od nekih stvari u životu. On stalno ponavlja: "Zašto je baš tada morao da ode?" - rekla je ona, te je progovorila i o Tominoj bolesti, kao i okidaču:

- On je bio bolestan 18 godina, njega nikad ništa nije bolelo, to je bila takva boles. Kada ga je udario autobus u Nemanjinoj, to je bio okidač njegove bolesti, nije bila bolest od koje se umiralo. On je voleo da čini ljudima, da im pomaže i da ih čini srećnim, mnogo koncerata je uradio za Tiršovu, hendikepirane, kupio je čitav kamion pidžama i ostalo, pa im je rekao: "Ako vam se ne sviđa, bacite, ja vidim da vam treba". On je i za Hram dao 10.000 maraka, nikada nikome nije to rekao - istakla je ona.

Za sam kraj, imala je samo reči hvale za film "Toma" koji govori o životu pokojnog pevača.

Film je urađen u redu, nemam nikakve primedbe, stalno me pitaju: "Kako mi se sviđa Sanja?", ona je mlada glumica, meni je bio važniji Marić kako će uraditi Tomu. Uradio je to savršeno, mogla je bolje kostimografija, perike i šminka, ali ono što je Marić odglumio, on je tako duboko ušao u njegovu priču i emocije, ja nemam reči...Ono što sam rekla, rekla sam, ne želim da pričam o tome, to je tako kako je - rekla je Gordana.

Autor: N. Ž.