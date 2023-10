'NEK REAGUJU POLICIJA, TUŽILAŠTVO I CENTAR ZA SOCIJALNI RAD' Silvija Đogani dala detetu od 10 godina da vozi, hitno se oglasio Okanović

Nakon što je pevačica Silvija Đogani, ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, svoju desetogodišnju ćerku pustila da sama vozi automobil i time se pohvalila na društvenim mrežama, oglasio se predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.

Kako je naveo u kratkoj izjavi, ovim slučajem bi hitno trebalo da se pozabave nadležne institucije.

Neophodna je reakcija Centra za socijalni rad, kao i tužilaštva i policije - jasno je poručio Okanović.

Silvija se oglasila povodom snimka i svog poteza da ćerki od 10 godina dopusti da vozi.

- Moja ćerka nije vozila po ulici. U pitanju je naš plac u Surčinu, koji gleda na ulicu, pa je samim tim delovalo kao da ona vozi po ulici. Nisam luda da ugrožavam svoje dete i druge ljude. Ona je izrazila želju da vozi automobil, a ja kao majka ne dopuštam da ima strahove. Smatram da to nije ništa strašno što smo joj dali da vozi. Sve vreme sam ja bila uz nju, tačnije pored nje. Pre toga smo ceo dan probale da dajemo gas, kočimo... Celu situaciju sam snimila, jer sam smatrala da je to jedna sposobnost koju moja ćerka ima i da je to lepo - pravdala se Silvija, a na pitanje da li je mogla da ugrozi sebe i dete, odgovorila je u svom maniru.

- Obezbedila sam sve uslove da ne krene po zlu. Ne postoji plašljivija majka nego što sam ja. Ne dam joj ništa, ne ide sama ni do prodavnice. Brinem se o njoj savršeno. Ponavljam, ceo dan smo vežbale i znala sam da će dobro voziti. Drugih automobila nije bilo na tom placu - rekla je ona za Blic.

Autor: pink.rs