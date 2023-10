OVA LEPOTICA JE IZABRANICA PAVLA MENSURA! Srna Lango se javno obratila verenici svog sina, jasno je šta misli (VIDEO)

Širi se familija!

Glumac Pavle Mensur verio je voditeljku Nastasiju Stošić pre nekoliko dana, čime se ona javno pohvalila na Instagramu, a snajkom je oduševljena i glumčeva majka Srna Lango.

Ona se oglasila na Instagramu i poželela budućoj snajki sreću.

Dobro nam došla, dušo draga, u pleme malo, ali odabrano. Radujemo ti se. Tvoji, Lango, Mensur, Golubović - napisala je ona uz snimak sačinjen od fotografija Pavla i Nastasije.

Podsetimo, Nastasija se oglasila nakon veridbe.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - napisala je Stošićeva i dodala:

Autor: pink.rs