'ZBOG SILIKONA SAM POSTALA NEPOKRETNA' Jeziva ispovest srpske pevačice, život joj visio o koncu: ''Molila sam za kap vode, mislila sam da umirem''

Učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Mirna Košanin, otkrila je detalje borbe za život kroz koju je prošla zbog nemarnosti lekara. Mirnu je publika je upoznala u takmičenju "Zvezde Granda" 2009, a nedavno je progovorila o agoniji kroz koju je prošla zbog estetske operacije.

- Estetska hirurgija je smišljena da se nešto popravi u slučaju da nešto ne valja. Išla sam pod nož jer sam svoje dete dojila godinu i po dana, imala sam 21 godinu. Telo je počelo da mi odbacuje implante, kada sam se rastala sa tim dečkom iz Švajcarske otišla sam na kliniku, neću da imenujem koju, kod jednog doktora, ali on nije bio tu i nije mogao da me primi. Primio me je jedan lekar koji važi za najboljeg. Uplatila sam rekonstrukciju implanata i ostala sam u bolnici, probudila sam se potpuno nepokretna, nisam mogla da pomerim ni mali prst. Satima sam molila da mi donesu vodu, niko me nije čuo, na kraju mi je čovek koji je bio sa mnom u šok-sobi, onako operisan, doneo vodu. Sledeće čega se sećam, sestre su me presvlačile i jedna je samo rekla: "Jaoj", nisam shvatila u tom trenutku o čemu se radi, sutra kada sam došla sebi videla sam da nešto nije u redu - ispričala je Mirna jednom prilikom u svojoj ispovesti i dodala:

Doktor je izvadio trojke, a ugradio petice ispod mišića, kada je sve to prošlo, pitala sam doktora koji mi je kasnije spašavao život u čemu je bio problem, on mi je objasnio da kada se jednom urade implanti, svaki sledeći put to mora da se uradi na istom mestu jer implant oko sebe ima opnu i to sraste kada ga izvadiš, tkivo ostaje, ti moraš da vratiš na isto mesto. Ne možeš ispod mišića jer koža ne može da nalegne, on je gurao što veći implant da to nalegne na svoje, ali nije legao. Tetka me je izvela sa klinike, obećali su da će mi pokloniti novu operaciju.

Nakon toga, Mirna se prisetila i perioda kada je nosila dren, te kaže da je jedva tada preživela.

- Kod tetke mi je pozlilo, primili su me zelenu, tata me je u savijenom položaju odvezao, 10 puta su me ispricali da bi me ispravili, jedva sam živu glavu izvukla, dobila sam takvu infekciju, niko nije hteo da skida konce jer nije hteo da popravlja nešto što nije uradio. Meni su počele da otkazuju ruke i noge, posle tri meseca su me vozili za Beograd, da skinem konce, tri meseca sam nosila drenove, to je non-stop curilo. Nijedna do nas nije imala predoperativnu pripremu, otpuštena sam bez otpusne liste. Tata i brat su bili sa mnom, skinuli su mi konce, prvi put se srećem sa tim doktorom i on se tu zeza, kaže mi:"Gde si ti mala šta si digla frku", nije komentarisao sopstveni rad. Mi smo posle toga otišli kod sestre na Dorćol da popijemo kafu, tata mi kaže šta je to. Meni su rane zinule obe, počela je da lije krv, vratili su me brzinski nazad - rekla je Mirna, prenosi Blic.

Autor: pink.rs