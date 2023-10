TOTALNI HIT! Sneki je sa svojim pesmama uvek pomerala granice, a iza numere 'Takni me, takni' krije se urnebesna priča!

Uz njene hitove odrastale su mnoge generacije, a Snežana Babić i danas sa istim žarom i energijom nastupa i uveseljava publiku.

Njena popularnost ne jenjava, a Sneki je svojim pesmama uvek pomerala granice, te su one i danas popularne među mladima.

–Kada postojite preko tri decenije na estradnom nebu i kad vaše pesme pevaju mladi ljudi onda je to veliki uspeh i potvrda da ste sve radili kako treba– istakla je pevačica svojevremeno.

Ipak, u mori hitova koje je snimila u svojoj bogatoj karijeri posebno se izdvojila numera „Takni me, takni“ koja iza sebe krije neobičnu priču.

Na mom prvom albumu mislila sam da su sve ostale pesme hit, ali mi je nekako falila jedna pesma i tada je naravno Marina Tucaković, naša legendarna rekla „Tebi Sneki fali ovo“ i Futa je odmah uzeo gitaru i počeo da peva „Takni me, takni“. Samo su mi rekli „To je to, ovo ti fali. Ovo je hit! To si ti“– otkrila je pevačica za Grand.

Da je Sneki veliki profesionalac publika se uverila davnih dana, međutim pevačica je nedavno ispričakla anegdotu koja to i potvrđuje.

–Sećam se svog koncerta i to rasprodate sve karte, ja silazim niz stepenice, a tada su bile one metalne potpetice popularne i ja tako poletim sa trećeg stepenika i padnem. Potpuno sam izvrnula levu nogu, ali sam uspela da odradim koncert do kraja, međutim strpali su me u gips. Doktori su mi tad rekli da otkažem turneju jer moram da mirujem- istakla je Sneki, a potom dodala:

– Ma kakvi, meni iznesu stolicu i ja lepo sedim i pevam. Kad ono na jednom koncertu vidim gospodina koji mi donosi cveće, ja sam se skamenila kad sam shvatila da je to moj doktor koji mi je rekao da moram da budem kod kuće.

Autor: N. Ž.