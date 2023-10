'Krio sam da sam bolestan, nisam hteo da me žale...' Poznati folker bolovao od karcinoma, izneo sve detalje svoje teške borbe!

Svoju bolest krio i od najbližih!

Pevač Amel Ćeman Ćemo prošao je kroz težak period dok se borio za svoje zdravlje nakon što su mu lekari saopštili da boluje od karcinoma.

On je jednom prilikom ispričao da je krio od porodice svoje loše zdravstveno stanje.

- Bogat sam što se tiče prijatelja, izgradio sam prijateljstva i mnogo mi to znači. Čak sam i od porodice krio zdravstveno stanje jer nisam želeo da ih opterećujem. Nije mi bilo potrebno da me neko žali. Znao sam da ću se izboriti sa problemima. Posle sam otišao u jednu emisiju gde sam sve ispričao, a to sam uradio kako bi podstakao ljude da brinu o zdravlju i na vreme rešavaju probleme - rekao je Ćemo gostujući u jednoj emisiji.

Njegova dijagnoza bila je karcinom krajnika.

- Propisana mi je bila hemioterapija. Jedno jutro sam se probudio sa intuicijom da idem po još analiza i drugih mišljenja. To sam i uradio, što se ispostavilo da sam radio ispravnu stvar. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju. I ja sam ga poslušao, krenuo sam na imunoterapiju i sada sam već tri puta radio analize i sve je čisto - rekao je pevač.

Autor: Pink.rs