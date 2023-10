DOKAZAO ZBOG ČEGA LJUBITELJ ŽENA! Zlatan Ibrahimović je u krevetu živa vatra, fudbaler priznao kakve intimne odnose voli!

Izvor: Pink.rs, Kurir Stil, Foto: Tanjug AP/Spada/LaPresse via AP | |

Dobro je poznato da Zlatan Ibrahimović nema dlake na jeziku, te je ovoga puta potpuno otvoreno govorio i o privatnim stvarima.

Zlatan Ibrahimović je završio veoma živopisnu karijeru fudbalera, a njegovi fenomenalni uspesi su ga uvrstili na listu najboljih svih vremena. Međutim, njegova harizma i dalje osvaja ljude širom sveta, a popularnost nikako ne jenjava. A osim po sjajnnoj igri na terenu, postao je poznat i po izjavama koje se prepričavaju godinama.

Naime, Ibrahimović je u intervjuu sa novinarom Pirsom Morganom nedavno odgovorio na vrlo škakljivo pitanje. Upitao fa je "da li je bolje davati golove nego imati seks", a Šveđanin je u svom stilu rekao:

- Seks je bolji. Svako ko misli drugačije ima problema u krevetu - bio je jasan Ibrahimović.

Istakao je da sa godinama ne bi trebalo intimu zapostavljati, naprotiv. Ona daje posebnu draž svakoj ljubavnoj vezi, te u krevetu ništa ne bi trebalo da se podrazumeva. A najbitnije je otvoren razgovor o svemu, kako bi oba partnera bila zadovoljna.

Ovo nije bila prva izjava Ibrahimovića, koja je podigla svet na noge, izdvojili smo neke najzanimljivije koje će vam izmamiti osmeh:

– Mundijal bez mene kao da ne postoji. Nema šta tu da gledate, niti šta da željno čekate – rekao je kada se Švedska nije plasirala na Mundijal.

– Obično čoveka nazovu legendom kad sve prođe, u mom slučaju, postao sam legenda mnogo pre kraja karijere.

– Da ostanem u PSG-u? Navijači me obožavaju, ali ne verujem da mogu pomeriti Ajfelovu kulu i postaviti moju bistu. Ako uspeju, obećavam da ću ostati.

– Šta sam poklonio ženi za rođendan? Ništa, pa već ima Zlatana.

– Ne mogu da vam objasnim koliko sam savršen.

– Mogu da igram na svakom mestu u timu, jer ovakav igrač može da bude i golman, toliko sam dobar.

– Runi može da dođe u Pariz, drago bi mi bilo da igramo zajedno. Ali mora da se navikne na činjenicu da ja dajem više golova.

– Povređeni Ibrahimović je veliki problem za svaki tim.

– Ono šta Džon Kerju može da uradi loptom, ja mogu pomorandžom.

– Ja sam otišao levo, sledio me. Otišao sam desno, on isto. A onda sam otišao levo, a on po hot-dog – o driblingu koji je izveo u meču Ajax-a i Liverpoola.

– Nisam te povredio namerno, znaš to. Ako me ponovo optužiš, polomiću ti obe noge, i to s namerom – rekao je Van der Vartu prilikom sukoba u svlačionici.

– Tražimo kuću, šta znam, ako ne nađemo, kupićemo hotel u Parizu.

– Stil? Švedski stil? Balkanski stil? Ma ne, taj stil igre se zove Zlatanov stil.

– Nisam kupio Porše, nego avion, brže je.

– Veoma sam skroman i uvek mislim na druge - zaključio je jednom prilikom.

Autor: N. Ž.