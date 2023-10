'PRIČAM IZ LIČNOG ISKUSTVA, HEJTOVALI SU ME...' Dragana Mitar dala svoj sud o odnosu Aneli i Janjuša, pa se osvrnula i na njenu ŽIVOTNU PRIČU! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditeljka Anastasija Buđić ugostila je bivšu zadrugarku Draganu Mitar.

Dragana se na samom početku osvrnula na odnos Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, kao i Anelinoj životnoj priči sa Asminom Durdžićem.

- Ispratila sam tu priču Aneli, Stanija i taj neki momak. Ne dopada mi se ta priča Aneli i Janjuša, mislim da mu to ne treba. Isto tako, ona je ušla sa nekom pričom, pa joj ne treba muvanje sa nekim muškarcima. To je minus. Pokušavaš da odolevaš nekim iskušenjima, ali ne shvataju da se to napolju reflektuje loše, pogotovo što je ona majka, ima dete. Ja znam iz iskustva, jer sam radila neke stvari koje za mene nisu primerene jer imam dete, nije joj potrebno ovo sa Janjušem. Jednom ženskaroš, zauvek ženskaroš. On je muško, možda bih i oprostila, ali ni ovu devojku ne shvatam. Kako to tako?! Muva te, ostavi, pa se ti ljubiš i grliš s drugim. Ne daj Bože da završe sa nekim intimnim činom - rekla je Dragana.

- Ona je devojka i sama rekla da ne može preko noći da izbaci emocije prema mužu, ali da joj se zgadio - rekla je Anastasija.

- Ali, sa kim to radiš?! To je čovek koji je uradio šta je uradio, iz greške u grešku. Bolje da je ostala sama, bila bi uverljivija priča, bila bi gospođa do kraja, a daje drugoj strani da bude svetica! Dolazi se do pitanja: "Šta je ona sve radila?"...Dešavalo se meni svašta, bila sam hejtovana, ali sam uvidela da ni druga strana nije bila toliko čista - rekla je bivša zadrugarka.

- Da li Janjuš može da iznese ovu sezonu, a da se ne ogreši o partnerku, bivšu, sadašnju - pitala je voditeljka.

- Kad jednom nešto pukne, možemo da krpimo bezbroj puta, ali davati toliko šansi. On vodi ozbiljnu borbu, ali ne može da odoli tim nekim iskušenjima. Kada klikne, onda je to to, dok je sve ovako...On može i s njom i s Jovanom, jasno je o čemu se tu radi i koja je pozadina svega toga. Što se mene tiče, videćemo kako će ta priča da se završi - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.