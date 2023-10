'ON JE BIO NEKI NEPRIMEĆENI MILJANIN FAN!' Dragana Mitar bez ustezanja osula rafal po Bebici, smatra da ga je Kulićeva DOBRO IZDRESIRALA! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditeljka Anastasija Buđić ugostila je bivšu zadrugarku Draganu Mitar.

Dragana se ovom prilikom osvrnula na učešće Nenada Macanovića Bebice, bivšeg dečka Miljane Kulić, kao i o celokupnoj situaciji u kojoj je Bebica izneo sav prljav veš o Kulićima.

- Bebica ispade frajer ozbiljan (smeh). Sada je postao kao Zola, osilio se...Miljana im je stvarno bila ulaznica. On je bio neki Miljanin fan, nikada primećen, koji je ušao sa njom u neku priču, glumio je debila i sada uvau. On je meni simpatičan, ali je neverovatno kako su tako neki ljudi željni pažnje. Na kraju krajeva, on je isto otac, nije on neki muškarac za pohvalu i primer, možda je super kao drug i prijatelj, ali ja takve muškarce ne bih mogla da shvatam za ozbiljno. Pogotovo što je bio sa Miljanom, to je meni beskrajno simpatično. S godinama se svi menjamo...Neko ga je dobro uputio i urodilo je plodom. Ne sviđa mi se iznošenje tih bljuvotina i to. Te stvari se ne iznose. Miljana ga je izdresirala kao neko kučence i sada svaka žena vidi da može da manipuliše njim - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.