Bivša zadrugarka Maja Marinković u emisiju "Amidži šou" došla je u pratnji svog oca Radomira Marinkovića, poznatijeg kao Taki.

Naime, kako je Maja danima unazad u žiži javnosti zbog objavljivanja prepiski sa Filipom Carem, dok je on bio veren s trudnom Aleks Nikolić, te je tako portal Pink.rs porazgovarao sa Takijem o ovoj temi i o mnogim drugima koje tresu javnost.

Na samom startu razgovora, on je prokomentarisao prepiske svoje ćerke i Filipa.

- To je on, vidi se da je na sto načina pokušao da dođe do Maje, znači Maja im teče kroz vene, ali ja moju ćerku uvek podržavam. Ne znam ja s kim se moja ćerka čuje i dopisuje, ipak je Maja punoletna, tako da ne utičem na to...Ništa nisam znao u vezi njihovih prepiski, sve sam saznao iz medija - rekla je Maja.

Takođe, on se osvrnuo na učešće Slađe Lazić Poršeline u "Eliti" i na to da li je ona zapravo prava drugarica Maji, ističući da su svi tražili kadar preko njegove ćerke.

- Svi su oni tražili kadar preko Maje Marinković, ipak je Maja tamo njima velika noćna mora. Ovoj maloj Aneli je najveća noćna mora, sanja je noćima samo da se ne pojavi...To su rijaliti fanovi koji su godinama gledali rijaliti, vode se time da uspevaju te ljubavne veze, ali sve će to jednog dana da bude juče, ako se pojavi Maja, kraljica rijalitija. Ja mislim da je slab na nju, ja sam pokušavao na sve načine da rasturim to, ali otom potom - rekao je Taki.

Za sam kraj, osvrnuo se i na povrede koje je zadobila bivša zadrugarka Deniz Dejm kada ju je nared ulice napao nepoznati muškarac.

- Ja sam odmah sutradan došao kod Deniz u poseti, ja sam je doveo u Srbiju, mi smo veliki prijatelj - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić